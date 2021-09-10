Невзоров: Кремль – поразительная концентрация невежд, он живет мистикой

"Почему Кремль так боится шамана Габышева, который может прийти и разложить тыквы возле Спасской башни? А ответ все тот же: потому что мы очень сильно недооцениваем степень дементности и глав режима, и слуг режима. Кремль – это поразительная концентрация невежд, и поэтому, конечно, он живет всякой мистикой", – сказал он.
По словам публициста, "в Кремле очень модно дарить друг другу лапки сушеных ящериц с Афона, потому что считается, что каждая афонская ящерица хоть раз в своей жизни, но пробежала по лицу спящего старца".
"Там подсыпают друг другу под дверь могильную землю с кладбища. И это считается возможностью навести порчу и понизить в должности. [...] Режим бы не был так трагически порочен, если бы он состоял из реалистов. Они верят, что если Габышев дойдет и разложит тыквы, в этот момент с ними случится что-то страшное", – объяснил Невзоров.
Габышев известен тем, что в марте 2019 года пешком отправился в Москву для проведения обряда "изгнания" Путина. Габышев считает его порождением темных сил, с которыми под силу справиться только шаману. Жителя Якутии задержали в сентябре на границе Бурятии с Иркутской областью и вернули в Якутск.
В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, с него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.
В декабре 2019-го Габышев возобновил поход на Москву, его почти сразу снова задержали. На март 2020 года шаман планировал третий поход, но затем отложил его из-за пандемии коронавируса.
В мае 2020 года Габышева поместили в психиатрическую больницу. В июне суд постановил отправить шамана на принудительное лечение в психдиспансер. В иске утверждалось, что Габышев "страдает переоценкой своей личности", потому что он высказывает идеи "навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и антихристом", а также "призывает к свержению законно избранной власти", писала "Новая газета".
В июне российский правозащитный центр "Мемориал" признал Габышева политическим заключенным. 22 июля его выпустили из лечебницы.
9 января 2021 года шаман заявил в аудиообращении, что планирует новый поход на Москву на белом коне против Путина.
28 января его задержали и принудительно госпитализировали в медучреждение. Прянишников тогда рассказал, что во время задержания силовики взломали дверь в доме Габышева и избили его. После этого против якутского шамана открыли уголовное дело о насилии над полицейским.
26 июля Якутский городской суд признал Габышева виновным в применении насилия к полицейским и в призывах к экстремизму. Ему присудили принудительное "интенсивное" лечение в психдиспансере на неопределенный срок.