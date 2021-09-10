Невзоров: Кремль – поразительная концентрация невежд, он живет мистикой

"Почему Кремль так боится шамана Габышева, который может прийти и разложить тыквы возле Спасской башни? А ответ все тот же: потому что мы очень сильно недооцениваем степень дементности и глав режима, и слуг режима. Кремль – это поразительная концентрация невежд, и поэтому, конечно, он живет всякой мистикой", – сказал он.

По словам публициста, "в Кремле очень модно дарить друг другу лапки сушеных ящериц с Афона, потому что считается, что каждая афонская ящерица хоть раз в своей жизни, но пробежала по лицу спящего старца".

"Там подсыпают друг другу под дверь могильную землю с кладбища. И это считается возможностью навести порчу и понизить в должности. [...] Режим бы не был так трагически порочен, если бы он состоял из реалистов. Они верят, что если Габышев дойдет и разложит тыквы, в этот момент с ними случится что-то страшное", – объяснил Невзоров.