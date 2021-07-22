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22 июля, 2021
 
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"Презрение к волшебному сочетанию носков и сандалий должно получить отпор". Невзоров прогулялся в необычном виде

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Невзоров: Я основываю Лигу сандалоносочиников
Невзоров: Я основываю Лигу сандалоносочиников
Фото:nevzorovofficial / Instagram

62-летний российский публицист Александр Невзоров 21 июля опубликовал в Instagram ролик, на котором запечатлен во время прогулки в необычном наряде – он вышел на улицу в рубашке, шортах, белых носках и сандалиях. Свой образ Невзоров дополнил шляпой и надел защитную маску. В руках у него был красный пакет.

"Сандалоносочники всех стран объединяйтесь", – призвал публицист.

На камеру Невзоров отметил, что люди, глядя на него в таком виде, радовались.

"Я основываю Лигу сандалоносочиников. Посмотри, как люди радуются. Вот это презрение дешевой гламурщины к волшебному сочетанию носков и сандалий – оно отвратительно и должно наконец-то получить отпор", – заявил он.

В это время за кадром слышится женский смех.

"Шедеврально", – оценили ролик подписчики.

Контекст:

Невзоров родился в 1958 году в советском Ленинграде. Он известен как журналист, репортер, телеведущий, режиссер, сценарист и продюсер документальных фильмов. Невзоров – депутат Государственной думы четырех созывов (1993–2007).

Невзоров – вегетарианец. Вместе с женой Лидией воспитывает сына Александра (2007). Лидия – третья жена журналиста. От первого брака с у Невзорова есть взрослая дочь Полина (1981).

Теги: Александр Невзоров, мода, мода и красота, мужчины
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