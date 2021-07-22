"Презрение к волшебному сочетанию носков и сандалий должно получить отпор". Невзоров прогулялся в необычном виде

"Сандалоносочники всех стран объединяйтесь", – призвал публицист.

На камеру Невзоров отметил, что люди, глядя на него в таком виде, радовались.

"Я основываю Лигу сандалоносочиников. Посмотри, как люди радуются. Вот это презрение дешевой гламурщины к волшебному сочетанию носков и сандалий – оно отвратительно и должно наконец-то получить отпор", – заявил он.

В это время за кадром слышится женский смех.

"Шедеврально", – оценили ролик подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Невзоров (@nevzorovofficial)