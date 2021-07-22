"Презрение к волшебному сочетанию носков и сандалий должно получить отпор". Невзоров прогулялся в необычном виде

"Сандалоносочники всех стран объединяйтесь", – призвал публицист.
На камеру Невзоров отметил, что люди, глядя на него в таком виде, радовались.
"Я основываю Лигу сандалоносочиников. Посмотри, как люди радуются. Вот это презрение дешевой гламурщины к волшебному сочетанию носков и сандалий – оно отвратительно и должно наконец-то получить отпор", – заявил он.
В это время за кадром слышится женский смех.
"Шедеврально", – оценили ролик подписчики.
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Невзоров родился в 1958 году в советском Ленинграде. Он известен как журналист, репортер, телеведущий, режиссер, сценарист и продюсер документальных фильмов. Невзоров – депутат Государственной думы четырех созывов (1993–2007).
Невзоров – вегетарианец. Вместе с женой Лидией воспитывает сына Александра (2007). Лидия – третья жена журналиста. От первого брака с у Невзорова есть взрослая дочь Полина (1981).