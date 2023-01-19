Бабченко: Сажайте врачей, пускай Путина конским говном лечат

Бабченко: Пересажали всех. За что вам огромное спасибо. Давайте за врачей принимайтесь. Зачем вся эта новая медицина-то? Фото: EPA

Бабченко рассказал, что недавно наткнулся на кабельном телевидении на российский туристический канал с журналистом Андреем Понкратовым.

"Он поехал в Бурятию. Передача называется "А дома лучше", то есть как бы выехать некуда, а дома лучше. И вот он поехал... в шаманский монастырь в Бурятии. И я попадаю на тот момент, когда он держит кусок конского навоза и рассказывает о его целебных свойствах: как он излечивает от рака, цистита и простатита и всего прочего", – сказал Бабченко.

Он подчеркнул, что это демонстрирует деградацию "всего этого геополитического недообразования".

"В добрый путь, ребята. Пересажайте уже врачей наконец. Инженеров вы посадили – у вас ракеты летают неизвестно куда. Научно-исследовательский институт стали и сплавов вы пересажали – у вас теперь мангалы на танках вместо танков. С флотом все ясно: булькает сам по себе. Пересажали всех. За что вам огромное спасибо. Давайте за врачей принимайтесь, ребята. Пускай Путина уже конским говном лечат. Ну в самом деле. Зачем вся эта новая медицина-то?" – призвал Бабченко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube