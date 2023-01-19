Бабченко: Сажайте врачей, пускай Путина конским говном лечат

Бабченко рассказал, что недавно наткнулся на кабельном телевидении на российский туристический канал с журналистом Андреем Понкратовым.
"Он поехал в Бурятию. Передача называется "А дома лучше", то есть как бы выехать некуда, а дома лучше. И вот он поехал... в шаманский монастырь в Бурятии. И я попадаю на тот момент, когда он держит кусок конского навоза и рассказывает о его целебных свойствах: как он излечивает от рака, цистита и простатита и всего прочего", – сказал Бабченко.
Он подчеркнул, что это демонстрирует деградацию "всего этого геополитического недообразования".
"В добрый путь, ребята. Пересажайте уже врачей наконец. Инженеров вы посадили – у вас ракеты летают неизвестно куда. Научно-исследовательский институт стали и сплавов вы пересажали – у вас теперь мангалы на танках вместо танков. С флотом все ясно: булькает сам по себе. Пересажали всех. За что вам огромное спасибо. Давайте за врачей принимайтесь, ребята. Пускай Путина уже конским говном лечат. Ну в самом деле. Зачем вся эта новая медицина-то?" – призвал Бабченко.
Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова. Читайте полный текст интервью
Российская элита пользуется услугами гадалок, астрологов и шаманов, и в этом она ориентируется на руководство государства, заявлял в интервью Бацман получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы России, бизнесмен Илья Пономарев.
Увлекается шаманами и Путин, рассказывал в интервью "ГОРДОН" российский историк, политический аналитик Валерий Соловей.
По информации живущего во Франции российского бизнесмена, бывшего друга Путина Сергея Пугачева, с шаманами президента России познакомил министр обороны Сергей Шойгу. "Он мне рассказывал, что у Шойгу какие-то шаманы на даче были и заклинатели. Он говорил: "Слушай, он страшный человек. Ты у него в гараже был?" Я ответил: "Нет. А что в гараже?" – "Ну слава богу, что ты там не был". Я уж не знаю, что там в гараже было. Может, там какие-то жертвы приносили. Но он говорил: "Мы просто в ужасе. Зачем я туда поехал?" – пересказал свой разговор с Путиным Пугачев.