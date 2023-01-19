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Бабченко: Вагнеровцы, два раза на мине подорваться мало, надо раз 15 – и "Лада Калина" соберется

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные ликвидировали около 118 530 российских оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные ликвидировали около 118 530 российских оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российский журналист Аркадий Бабченко в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высмеял тот факт, что родственники погибших в Украине российских оккупантов на компенсацию за смерть покупают себе машины.

"Ребята-вагнеровцы, два раза на мине подрываться мало. Надо раз 15. Один раз подорвался – одну ножку на железо поменяли. Второй раз подорвался – вторую ножку на железо поменял. Ручку, жопку, письку и потом – раз! – "Лада Калина" и собралась. А наверху голова вместо мигалки. Мне кажется, это очень удобно, очень удачно", – сказал Бабченко.

Он считает странным заявление компании-производителя "Лады Калины" о том, что 2022 год стал для нее худшим с момента основания в 1966 году.

"Смотрите: ну 100 тыс. как минимум автомобилей у них должно быть. Наоборот: в принципе, спрос-то должен подрасти. Я не думаю, что они свои "Лады Калины" миллионами продавали. Потому что даже для России "Лада Калина" уже как-то не але, не ахти. То, что русские никогда не жили так хорошо, как при [президенте РФ Владимире] Путине, – это действительно правда. Это истинная правда. И "Лада Калина" даже для них уже как-то не очень. А тут вдруг на 100 штук должен подскочить сразу спрос. Почему так? Я не знаю", – отметил Бабченко.

Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

17 июля прошлого года на российском госканале "Россия 1" показали репортаж о старшем сержанте Алексее Малове из села Вязовка Саратовской области, который погиб на войне в Украине. В репортаже родители погибшего рассказали, что на компенсацию за смерть сына "купили новенькую машину" марки "Лада". Как уточнил ведущий, автомобиль был приобретен на то, что в народе называют "гробовыми", а официально – единовременным пособием семье погибшего.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные ликвидировали около 118 530 российских оккупантов.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Аркадий Бабченко, Алеся Бацман, война России против Украины, погибшие, автомобиль, компенсация
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