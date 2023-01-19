Силы обороны за сутки уничтожили около 760 российских оккупантов, шесть танков и вертолет – Генштаб ВСУ

Украинские военные за сутки уничтожили шесть российских танков Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

За последние сутки украинские военные уничтожили около 760 российских оккупантов.

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