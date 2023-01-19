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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки разбили три пунтка управления оккупантов, склад боеприпасов и несколько позиций ЗРК – Генштаб

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Успешно атакованы два других важных объекта врага, отметили в ВСУ
Успешно атакованы два других важных объекта врага, отметили в ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения армии России. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 19 ноября сообщил в оперативной сводке в Facebook.

Под огонь Воздушных сил ВСУ попали три позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
Кроме того, за прошедший день сбиты российский вертолет Ка-52 и экспериментальный беспилотник типа "Мерлин-ВР".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки разгромили три пункта управления, пять районов сосредоточения оккупантов, один склад боеприпасов и два других важных объекта врага", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0PSKnh1cZSq9uQwLkYEChM3JpigfbMJ5RrqsMsTfLGhzVzFyaxGVD1DMB8tj2NDhAl

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 18 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 117 770 человек личного состава и 276 вертолетов противника.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, вертолет, армия РФ, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, российские оккупанты
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