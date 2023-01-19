ВСУ за сутки разбили три пунтка управления оккупантов, склад боеприпасов и несколько позиций ЗРК – Генштаб

Успешно атакованы два других важных объекта врага, отметили в ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Под огонь Воздушных сил ВСУ попали три позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Кроме того, за прошедший день сбиты российский вертолет Ка-52 и экспериментальный беспилотник типа "Мерлин-ВР".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки разгромили три пункта управления, пять районов сосредоточения оккупантов, один склад боеприпасов и два других важных объекта врага", – говорится в сообщении.