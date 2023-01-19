ВСУ за сутки разбили три пунтка управления оккупантов, склад боеприпасов и несколько позиций ЗРК – Генштаб

Под огонь Воздушных сил ВСУ попали три позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
Кроме того, за прошедший день сбиты российский вертолет Ка-52 и экспериментальный беспилотник типа "Мерлин-ВР".
"Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки разгромили три пункта управления, пять районов сосредоточения оккупантов, один склад боеприпасов и два других важных объекта врага", – говорится в сообщении.
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 18 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 117 770 человек личного состава и 276 вертолетов противника.