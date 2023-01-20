Бабченко: 2023 год будет переломным. Россияне еще зубы покажут, но война пойдет на спад

"Я думаю, что 23-й должен быть переломным. И после этого уже потихоньку, постепенно... Я думаю, в 23-м году все-таки им хребет надломят. Дальше они сопротивляться еще будут, кусаться будут, зубки будут еще пытаться показывать, но я думаю, что после 23-го года война уже пойдет на спад. И я думаю, закончится очищением территории Украины", – сказал он.

При этом Бабченко отметил, что Крым он "оставляет за скобками", так как считает это отдельной историей. Он признался, что не очень хорошо представляет, как украинские силы войдут в Крым.

"Почему-то было ожидание, что вот сейчас ВСУ зайдут в Херсон – и в России это вызовет такое недовольство, что там начнутся бунты. Да ничего подобного. Остановите любого россиянина на улице и спросите, где Херсон, где Херсонес, а где Харьков. Он вам вообще не ответит. Ну зашли они в Херсон, вышли из Херсона – как бы пофиг. А Крым у них в башках... Для них это действительно сакрально. Они будут требовать от Путина уже объявить мобилизацию, требовать нанести ядерный удар по Киеву... Они будут действительно создавать какие-то батальоны смертников из доярок колхоза "Красный луч", – сказал Бабченко.

Он добавил, что ситуацию осложняет перешеек на пути к полуострову. По его мнению, для Крыма придется выжидать окно возможностей.

"Тем не менее я думаю, что после 23-го года территория Украины будет очищена, вся эта нечисть будет выгнана обратно за поребрик. Ну а дальше уже как она будет бродить, бурлить, газироваться – это уже практика покажет. Все равно с Россией мы еще будем сосуществовать какое-то время, тем не менее на очищение континентальной территории Украины я надеюсь уже после 23-го года. Может, в конце, в середине 23-го", – сказал журналист.

Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова. Читайте полный текст интервью

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