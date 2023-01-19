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Бабченко о России после поражения в Украине: Получим православный Иран с ядерным оружием

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Бабаченко: В России будет расти новое поколение, которое будет требовать реванша и мести
Бабаченко: В России будет расти новое поколение, которое будет требовать реванша и мести
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Ядерное оружие России будет нести угрозу миру, поскольку поражение в войне против Украины станет национальным унижением для россиян. Такое мнение российский журналист Аркадий Бабченко выразил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Даже если они улезут за поребрик – все равно надо понимать, что та Россия, которая там будет образовываться... Что будет происходить в России после этого поражения? Будет национальное унижение. Будет расти новое поколение, которое будет требовать реванша и мести. И на всем этом наверху – [нынешний глава Чечни Рамзан] Кадыров. То есть ровно то, что происходило", – отметил Бабченко.

По его словам, это будет напоминать Германию в период между Первой и Второй мировыми войнами.

"И плюс Кадыров еще на троне. Ну, может, [основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений] Пригожин. Не знаю. Может, какой-то новый вылезет, кто кого сожрет. Но это будет совершенно точно человек лютее [президента РФ Владимира] Путина. И вот в какой-то момент там – гражданская война, ля-ля, тополя. Не знаю: лет за 10–15–20 устаканится, и потом мы все равно с вами получим окончательно съехавший с катушек православный Иран со 130 млн населения и ядерным оружием. А ядерное оружие – это такой аргумент, который в любом споре сразу ставит точку. Почему никто не трогает Северную Корею? Потому что – вот поэтому", – сказал Бабченко.

Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября 2022 года Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, Аркадий Бабченко, Алеся Бацман, война России против Украины, унижения
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