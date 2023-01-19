Бабченко о России после поражения в Украине: Получим православный Иран с ядерным оружием

"Даже если они улезут за поребрик – все равно надо понимать, что та Россия, которая там будет образовываться... Что будет происходить в России после этого поражения? Будет национальное унижение. Будет расти новое поколение, которое будет требовать реванша и мести. И на всем этом наверху – [нынешний глава Чечни Рамзан] Кадыров. То есть ровно то, что происходило", – отметил Бабченко.

По его словам, это будет напоминать Германию в период между Первой и Второй мировыми войнами.

"И плюс Кадыров еще на троне. Ну, может, [основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений] Пригожин. Не знаю. Может, какой-то новый вылезет, кто кого сожрет. Но это будет совершенно точно человек лютее [президента РФ Владимира] Путина. И вот в какой-то момент там – гражданская война, ля-ля, тополя. Не знаю: лет за 10–15–20 устаканится, и потом мы все равно с вами получим окончательно съехавший с катушек православный Иран со 130 млн населения и ядерным оружием. А ядерное оружие – это такой аргумент, который в любом споре сразу ставит точку. Почему никто не трогает Северную Корею? Потому что – вот поэтому", – сказал Бабченко.

Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова. Читайте полный текст интервью

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