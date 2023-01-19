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Бабченко о возможном сроке власти Путина: 12 лет, думаю, мы еще с ним будем

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Бабченко (на фото) считает, что РФ будет существовать как минимум до тех пор, пока жив Путин
Бабченко (на фото) считает, что РФ будет существовать как минимум до тех пор, пока жив Путин
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин, скорее всего, пробудет у власти в России еще около 12 лет. Такое мнение российский журналист Аркадий Бабченко выразил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Мы должны понять, что у нас с вами на восточных границах Европы организовалось новое фашистское государство, новый четвертый рейх с поехавшим народом, с поехавшим "кукушкой" фюрером во главе, которые хотят войны, которые жаждут реванша, у которых есть ядерное оружие, которое просуществует лет 10–15 минимум", – сказал Бабченко.

Он считает, что РФ будет существовать как минимум до тех пор, пока жив Путин.

"Путину 70, [президенту США Джо] Байдену 82 года. 82 года, как мы видим, вообще не срок для тех людей, у которых есть деньги и доступ к медицине. Это вообще не показатель. То есть пожалуйста. 12 лет с Путиным, я думаю, мы еще будем", – отметил Бабченко.

Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Ряд экспертов, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, ядерное оружие, Аркадий Бабченко, власть
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