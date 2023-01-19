Бабченко о возможном сроке власти Путина: 12 лет, думаю, мы еще с ним будем

"Мы должны понять, что у нас с вами на восточных границах Европы организовалось новое фашистское государство, новый четвертый рейх с поехавшим народом, с поехавшим "кукушкой" фюрером во главе, которые хотят войны, которые жаждут реванша, у которых есть ядерное оружие, которое просуществует лет 10–15 минимум", – сказал Бабченко.
Он считает, что РФ будет существовать как минимум до тех пор, пока жив Путин.
"Путину 70, [президенту США Джо] Байдену 82 года. 82 года, как мы видим, вообще не срок для тех людей, у которых есть деньги и доступ к медицине. Это вообще не показатель. То есть пожалуйста. 12 лет с Путиным, я думаю, мы еще будем", – отметил Бабченко.
Бабченко: После сокрушительного поражения России там начнется Сомали с бандами Пригожина и Кадырова. Читайте полный текст интервью
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.
В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину под видом ее "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Ряд экспертов, например, исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, прогнозируют, что вследствие военных неудач в Украине Путин может лишиться власти.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.