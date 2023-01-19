Бабченко о возможном сроке власти Путина: 12 лет, думаю, мы еще с ним будем

Бабченко (на фото) считает, что РФ будет существовать как минимум до тех пор, пока жив Путин Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

"Мы должны понять, что у нас с вами на восточных границах Европы организовалось новое фашистское государство, новый четвертый рейх с поехавшим народом, с поехавшим "кукушкой" фюрером во главе, которые хотят войны, которые жаждут реванша, у которых есть ядерное оружие, которое просуществует лет 10–15 минимум", – сказал Бабченко.

Он считает, что РФ будет существовать как минимум до тех пор, пока жив Путин.

"Путину 70, [президенту США Джо] Байдену 82 года. 82 года, как мы видим, вообще не срок для тех людей, у которых есть деньги и доступ к медицине. Это вообще не показатель. То есть пожалуйста. 12 лет с Путиным, я думаю, мы еще будем", – отметил Бабченко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube