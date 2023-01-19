Арестович: Путин использует Пригожина с кувалдой и черными мешками как пугало для Запада: "Вы хотите, чтобы Пригожин пришел к власти?"

Арестович: Путин использует Пригожина качестве пугала. "Ребята, я же еще вменяемый. Лучше со мной иметь дело. Я договороспособный. Иначе придут вот такие и будут иметь ядерное оружие. Те, которые на фоне мешков... Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Такое мнение бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Пригожин – фигура, которая решает несколько задач. Часть – своих, а часть – не своих. Не свои задачи: [президент РФ Владимир] Путин его использует вместе с его кувалдой и вот таким, брутальным юмором, черные мешки использует для одной практической цели: он показывает: "Вы хотите, чтобы меня не было? Вы хотите, чтобы Пригожин пришел к власти?" Просто пугало, да [для Запада]. В качестве пугала. "Ребята, я же еще вменяемый. Лучше со мной иметь дело. Я договороспособный. Иначе придут вот такие и будут иметь ядерное оружие. Те, которые на фоне мешков..." – рассказал он.

Также, по мнению Арестовича, среди задач Пригожина – пугать российских олигархов.

"Если олигархи – это бояре, то он пугает... Помните первое серьезное публичное заявление Пригожина, когда он пошел в рост? "Почему дети олигархов не служат?" Это сигнал олигархам: не будет Путина как арбитра – будут судить. И Пригожин со своими придет разбирать ваше имущество. Чтобы олигархи были смирными. Третья задача – это собрать ультрапатриотические силы, которые требуют решительных ядерных ударов по Нью-Йорку, по Вашингтону, тотальной войны и тотальной мобилизации. Дать им фигуру, вождя, на которого можно ориентироваться, – и сделать их таким образом подконтрольными. Потому что они опасны, когда действуют поодиночке. А когда они вместе собраны, им даже разрешают ругать самого Путина, ругать армейскую верхушку. И четвертое – это пугать армейскую верхушку", – добавил он.

Арестович: Участь Пригожина печальна. Он слишком пахнет мертвечиной. Полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube