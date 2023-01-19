Арестович: Путин использует Пригожина с кувалдой и черными мешками как пугало для Запада: "Вы хотите, чтобы Пригожин пришел к власти?"

Такое мнение бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.
"Пригожин – фигура, которая решает несколько задач. Часть – своих, а часть – не своих. Не свои задачи: [президент РФ Владимир] Путин его использует вместе с его кувалдой и вот таким, брутальным юмором, черные мешки использует для одной практической цели: он показывает: "Вы хотите, чтобы меня не было? Вы хотите, чтобы Пригожин пришел к власти?" Просто пугало, да [для Запада]. В качестве пугала. "Ребята, я же еще вменяемый. Лучше со мной иметь дело. Я договороспособный. Иначе придут вот такие и будут иметь ядерное оружие. Те, которые на фоне мешков..." – рассказал он.
Также, по мнению Арестовича, среди задач Пригожина – пугать российских олигархов.
"Если олигархи – это бояре, то он пугает... Помните первое серьезное публичное заявление Пригожина, когда он пошел в рост? "Почему дети олигархов не служат?" Это сигнал олигархам: не будет Путина как арбитра – будут судить. И Пригожин со своими придет разбирать ваше имущество. Чтобы олигархи были смирными. Третья задача – это собрать ультрапатриотические силы, которые требуют решительных ядерных ударов по Нью-Йорку, по Вашингтону, тотальной войны и тотальной мобилизации. Дать им фигуру, вождя, на которого можно ориентироваться, – и сделать их таким образом подконтрольными. Потому что они опасны, когда действуют поодиночке. А когда они вместе собраны, им даже разрешают ругать самого Путина, ругать армейскую верхушку. И четвертое – это пугать армейскую верхушку", – добавил он.
Арестович: Участь Пригожина печальна. Он слишком пахнет мертвечиной. Полный текст интервью
Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). Как пишет "Медуза", в 1979 году он был приговорен к условному сроку за кражу, а спустя два года получил реальный срок за разбой в составе организованной группы, мошенничество и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали). После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называли "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей".
После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто является так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.
23 ноября, после того, как Европарламент призвал внести ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций, связанный с Пригожиным Telegram-канал распространил видео об отправке в Европарламент "окровавленной" кувалды, брендированной ЧВК Пригожина. Глава МИД Эстонии в ответ сообщил: в Международном уголовном суде Пригожина ждут наручники.