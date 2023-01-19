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19 января, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Я человек многоликий, бываю очень разный. Но есть одно большое заблуждение – что я такой, хрустальный, мальчик

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Арестович: Меня настоящего мало кто знает
Арестович: Меня настоящего мало кто знает
Фото: Constantine Romanchuk / Facebook

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман признался, что считает себя человеком многоликим и мало кто знает, какой он на самом деле. Интервью было записано до увольнения Арестовича из ОПУ.

"Я человек многоликий, как сказал один мой знакомый. Меня настоящего мало кто знает. Потому что я бываю разный – очень разный. Есть одно большое заблуждение – что я такой, хрустальный, мальчик. По крайней мере многие люди, которые меня не любят, пытались меня представить в этом качестве", – отметил Арестович.

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ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Арестович родился в 1975 году.

17 января 2023 года после скандала, вызванного его словами о российской ракете, разрушившей часть девятиэтажки в Днепре, Арестович подал заявление об отставке. Спикер сказал, что эту ракету якобы сбили, после чего "она упала на подъезд" и взорвалась.

Утверждение Арестовича опроверг командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа.

В украинском обществе поднялась волна возмущения и критики из-за заявления Арестовича о ракете, после чего он объяснил это высказывание усталостью, а потом сказал, что "отзывает извинения".

В тот же день стало известно, что Офис президента удовлетворил заявление Арестовича об увольнении.

Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Алексей Арестович
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