  Арестович: Я человек многоликий, бываю очень разный. Но есть одно большое заблуждение – что я такой, хрустальный, мальчик

"Я человек многоликий, как сказал один мой знакомый. Меня настоящего мало кто знает. Потому что я бываю разный – очень разный. Есть одно большое заблуждение – что я такой, хрустальный, мальчик. По крайней мере многие люди, которые меня не любят, пытались меня представить в этом качестве", – отметил Арестович.

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Контекст:

Арестович родился в 1975 году.

17 января 2023 года после скандала, вызванного его словами о российской ракете, разрушившей часть девятиэтажки в Днепре, Арестович подал заявление об отставке. Спикер сказал, что эту ракету якобы сбили, после чего "она упала на подъезд" и взорвалась.

Утверждение Арестовича опроверг командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа.

В украинском обществе поднялась волна возмущения и критики из-за заявления Арестовича о ракете, после чего он объяснил это высказывание усталостью, а потом сказал, что "отзывает извинения".

В тот же день стало известно, что Офис президента удовлетворил заявление Арестовича об увольнении.

Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.