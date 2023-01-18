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18 января, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией

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Арестович: Я такое вытворял, что...
Арестович: Я такое вытворял, что...
Фото: Constantine Romanchuk / Facebook

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман признался, что обладает бешеным темпераментом.

По словам Арестовича, чтобы его сгладить, он провел над собой много работы.

"У меня темперамент бешеный абсолютно. Я просто большую работу над собой проделал. А до работы над собой я абсолютно бешеный был. Я такое вытворял, что..." – признался Арестович.

На вопрос, что именно он делал, собеседник Бацман признался, что в том числе сбегал из дома.

"В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы, я сказал: "Мама, ну тогда..." "Что ты сделаешь?" – она спросила. Я сказал: "Я уйду из дома". – "Ну давай". И я ушел в пять лет. Три дня искали с милицией и со всем остальным. Я жил в собственном дворе, никуда далеко... Я уже тогда знал, что прятаться надо на самом видном месте. И я то у друзей, то во дворе", – рассказал он.

Арестович: Участь Пригожина печальна. Он слишком пахнет мертвечиной. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Арестович родился в 1975 году.

17 января 2022 года после скандала, вызванного его словами о ракете, разрушившей часть девятиэтажки в Днепре, Арестович подал заявление об отставке. Спикер сказал, что эту ракету якобы сбили, после чего "она упала на подъезд" и взорвалась.

Утверждение Арестовича опроверг командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа.

В украинском обществе поднялась волна возмущения и критики из-за заявления Арестовича о ракете, после чего он объяснил это высказывание усталостью, а потом сказал, что "отзывает извинения".

В тот же день стало известно, что Офис президента удовлетворил заявление Арестовича об увольнении.

Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: милиция, Алеся Бацман, Алексей Арестович, интервью
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