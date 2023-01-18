  Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией

По словам Арестовича, чтобы его сгладить, он провел над собой много работы.

"У меня темперамент бешеный абсолютно. Я просто большую работу над собой проделал. А до работы над собой я абсолютно бешеный был. Я такое вытворял, что..." – признался Арестович.

На вопрос, что именно он делал, собеседник Бацман признался, что в том числе сбегал из дома.

"В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы, я сказал: "Мама, ну тогда..." "Что ты сделаешь?" – она спросила. Я сказал: "Я уйду из дома". – "Ну давай". И я ушел в пять лет. Три дня искали с милицией и со всем остальным. Я жил в собственном дворе, никуда далеко... Я уже тогда знал, что прятаться надо на самом видном месте. И я то у друзей, то во дворе", – рассказал он.

Арестович: Участь Пригожина печальна. Он слишком пахнет мертвечиной. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube