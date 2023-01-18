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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: В ТКГ и на переговорах в нормандском формате, скажем деликатно, украинцев несколько раз пытались заставить снять вышиванку и помыть ею полы в прихожей Кремля

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Арестович рассказал об общении с французами и немцами
Арестович рассказал об общении с французами и немцами
Фото: radiosvoboda.org

Президент России Владимир Путин, который в феврале 2022 года объявил о вторжении в Украину, стал "токсичен" даже для немцев и французов. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Понятно, что Путин токсичен и персонально с Путиным прощаются. Никто не хочет иметь с ним дело. Подчеркиваю: даже немцы, даже французы. А я хорошо знаю, какова позиция немцев и французов была до этого", – сказал он.

Арестович отметил, что с представителями Франции и Германии он общался, когда занимал должность спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Я с ними полтора года в ТКГ и нормандском формате провел в непосредственном общении. Там разное было. А уже то, что – давайте деликатно скажем – несколько раз пытались заставить нас снять вышиванку и помыть в прихожей Кремля ею полы, – это было за здрасьте. Поэтому и "Минск-1", и "Минск-2" – это история та еще. Так вот они радикально поменялись. Ура! Это то, о чем полгода назад еще никто не смел говорить всерьез", – объяснил он.

Экс-советник ОП подчеркнул, что речь фактически идет о "смене политики" для немецкой власти.

Арестович: Участь Пригожина печальна. Он слишком пахнет мертвечиной. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия велись с тех пор между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролировали часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Спикером украинской делегации в ТКГ Арестович был с 28 октября 2020 года по 17 января 2022 года.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Германия, Франция, Кремль, переговоры, вышиванка, Алеся Бацман, Алексей Арестович, украинцы, ТКГ
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