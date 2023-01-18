Арестович: В ТКГ и на переговорах в нормандском формате, скажем деликатно, украинцев несколько раз пытались заставить снять вышиванку и помыть ею полы в прихожей Кремля

"Понятно, что Путин токсичен и персонально с Путиным прощаются. Никто не хочет иметь с ним дело. Подчеркиваю: даже немцы, даже французы. А я хорошо знаю, какова позиция немцев и французов была до этого", – сказал он.

Арестович отметил, что с представителями Франции и Германии он общался, когда занимал должность спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Я с ними полтора года в ТКГ и нормандском формате провел в непосредственном общении. Там разное было. А уже то, что – давайте деликатно скажем – несколько раз пытались заставить нас снять вышиванку и помыть в прихожей Кремля ею полы, – это было за здрасьте. Поэтому и "Минск-1", и "Минск-2" – это история та еще. Так вот они радикально поменялись. Ура! Это то, о чем полгода назад еще никто не смел говорить всерьез", – объяснил он.

Экс-советник ОП подчеркнул, что речь фактически идет о "смене политики" для немецкой власти.

Арестович: Участь Пригожина печальна. Он слишком пахнет мертвечиной. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube