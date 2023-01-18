"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Аресович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента

"Итого, только на моем YouTube-канале за период с 24 февраля 2022 года по 16 января 2023-го – 551 видео, это примерно четвкртая часть от всех включений. Из них военные эфиры с Марком Фейгиным – 239 видео. Просмотры: 267 млн 102 тыс 198, в шесть раз больше всего населения Украины, в 1,8 раз – России. Длительность просмотров (в часах): 61 млн 485 тыс 978. Реальные охваты, учитывая телевидение разных стран я не могу себе даже представить", – написал он.
Арестович добавил, что его интервью в текстовом формате не поддаются учету.
"Немножко постарался, все-таки, на информационно-психологической ниве", – зключил он.
Пост Арестович сопроводил снимком бабушек, сидящих на скамейках.
Арестович подал заявление об отставке 17 января после скандала, вызванного его словами о ракете, разрушившей часть девятиэтажки в Днепре. Спикер сказал, что эту ракету якобы сбили, после чего "она упала на подъезд" и взорвалась.
Утверждение Арестовича опроверг командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа.
В украинском обществе поднялась волна возмущения и критики из-за заявления Арестовича о ракете, после чего он объяснил это высказывание усталостью, а потом сказал, что "отзывает извинения".
В тот же день стало известно, что Офис президента удовлетворил заявление Арестовича об увольнении.