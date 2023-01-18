"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Аресович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента

Арестович заявил, что реальные охваты аудитории даже не может себе представить Фото: Алексей Арестович / Facebook

"Итого, только на моем YouTube-канале за период с 24 февраля 2022 года по 16 января 2023-го – 551 видео, это примерно четвкртая часть от всех включений. Из них военные эфиры с Марком Фейгиным – 239 видео. Просмотры: 267 млн 102 тыс 198, в шесть раз больше всего населения Украины, в 1,8 раз – России. Длительность просмотров (в часах): 61 млн 485 тыс 978. Реальные охваты, учитывая телевидение разных стран я не могу себе даже представить", – написал он.

Арестович добавил, что его интервью в текстовом формате не поддаются учету.

"Немножко постарался, все-таки, на информационно-психологической ниве", – зключил он.

Пост Арестович сопроводил снимком бабушек, сидящих на скамейках.