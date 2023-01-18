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18 января, 2023
 
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"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Аресович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арестович заявил, что реальные охваты аудитории даже не может себе представить
Арестович заявил, что реальные охваты аудитории даже не может себе представить
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Психолог Алексей Арестович, который ушел с должности советника Офиса президента Украины, на своей странице в Facebook опубликовал статистику своей публичной активности с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

"Итого, только на моем YouTube-канале за период с 24 февраля 2022 года по 16 января 2023-го – 551 видео, это примерно четвкртая часть от всех включений. Из них военные эфиры с Марком Фейгиным – 239 видео. Просмотры: 267 млн 102 тыс 198, в шесть раз больше всего населения Украины, в 1,8 раз – России. Длительность просмотров (в часах): 61 млн 485 тыс 978. Реальные охваты, учитывая телевидение разных стран я не могу себе даже представить", – написал он.

Арестович добавил, что его интервью в текстовом формате не поддаются учету.

"Немножко постарался, все-таки, на информационно-психологической ниве", – зключил он.

Пост Арестович сопроводил снимком бабушек, сидящих на скамейках.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid02r4E6VfmCY3YDassFBrVWKsoNhSuz6eRiXaMtdxvbnZ1c8L6cVab5gGk8HnShzHxNl

Контекст:

Арестович подал заявление об отставке 17 января после скандала, вызванного его словами о ракете, разрушившей часть девятиэтажки в Днепре. Спикер сказал, что эту ракету якобы сбили, после чего "она упала на подъезд" и взорвалась. 

Утверждение Арестовича опроверг командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что в Днепр прилетела противокорабельная ракета Х-22 и у ВСУ нет огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа.

В украинском обществе поднялась волна возмущения и критики из-за заявления Арестовича о ракете, после чего он объяснил это высказывание усталостью, а потом сказал, что "отзывает извинения"

В тот же день стало известно, что Офис президента удовлетворил заявление Арестовича об увольнении.

Теги: Россия, Украина, статистика, Алексей Арестович, советник, отставка, война России против Украины, увольнение, психолог
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