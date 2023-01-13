Данилов назвал составляющие победы над Россией: Дефрагментация и лишение ядерного оружия

"Для меня победа над Россией – это ее дефрагментация. Нужно также забрать все ядерное оружие, которое ей предоставили несправедливо, чтобы у них не было никакого желания нападать на другие страны. Это полная сатисфакция по отношению ко всем нашим гражданам и территориям — как моральная, так и физическая, материальная и прочая", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что сейчас сложно сказать, когда закончится война и будет ли ее окончанием выход на международно признанные границы Украины.