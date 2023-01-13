Данилов назвал составляющие победы над Россией: Дефрагментация и лишение ядерного оружия

"Для меня победа над Россией – это ее дефрагментация. Нужно также забрать все ядерное оружие, которое ей предоставили несправедливо, чтобы у них не было никакого желания нападать на другие страны. Это полная сатисфакция по отношению ко всем нашим гражданам и территориям — как моральная, так и физическая, материальная и прочая", — заявил Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что сейчас сложно сказать, когда закончится война и будет ли ее окончанием выход на международно признанные границы Украины.
После полномасштабного вторжения России в Украину президент РФ Владимир Путин заявил 21 сентября 2022 года о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно распадется. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.
По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.
В декабре 2022 года в кабинете у руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова журналисты увидели карту России, на которой ряд частей ее нынешней территории входят в состав других государств.