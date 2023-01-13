Запад должен быть готов к распаду России – глава МИД Латвии

Для правящего в России режима война, которую президент РФ Владимир Путин развязал против Украины, – это вопрос выживания, поэтому демократический мир должен не бояться развала РФ, а вооружиться терпением и выдержкой, сказал министр.

Ринкевичс отметил, что Западу следует быть готовым к сценариям развала РФ, так как в таком случае возникнет несколько важных вопросов, а именно о ядерном оружии, миграционных потоках и внутренних процессах в России. Но в целом западные страны должны сосредоточиться на максимальном ослаблении РФ, а военную реальность будут определять украинские военные на фронте, сказал он.

Глава латвийского МИД отметил, что в начале полномасштабной войны многие большие страны не верили в способность Украины противостоять вторжению России. Но, убедившись в обратном, страны начали искать способы помочь, сказал он.

Ринкевичс подчеркнул, что поначалу западные страны помогали Украине в основном техникой советских времен, но сейчас ей дают все больше современной военной техники. Министр уверен, что эта помощь продолжится.

Также он отметил, что санкции Запада против России эффективны, если говорить о ЕС и странах "Большой семерки", однако у России остается возможность торговать с Китаем и некоторыми другими странами Азии и Латинской Америки. Он также указал, что Россия только сейчас начинает ощущать влияние части санкций, введенных весной прошлого года, из-за переходного периода.