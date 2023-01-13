Запад должен быть готов к распаду России – глава МИД Латвии

Для правящего в России режима война, которую президент РФ Владимир Путин развязал против Украины, – это вопрос выживания, поэтому демократический мир должен не бояться развала РФ, а вооружиться терпением и выдержкой, сказал министр.
Ринкевичс отметил, что Западу следует быть готовым к сценариям развала РФ, так как в таком случае возникнет несколько важных вопросов, а именно о ядерном оружии, миграционных потоках и внутренних процессах в России. Но в целом западные страны должны сосредоточиться на максимальном ослаблении РФ, а военную реальность будут определять украинские военные на фронте, сказал он.
Глава латвийского МИД отметил, что в начале полномасштабной войны многие большие страны не верили в способность Украины противостоять вторжению России. Но, убедившись в обратном, страны начали искать способы помочь, сказал он.
Ринкевичс подчеркнул, что поначалу западные страны помогали Украине в основном техникой советских времен, но сейчас ей дают все больше современной военной техники. Министр уверен, что эта помощь продолжится.
Также он отметил, что санкции Запада против России эффективны, если говорить о ЕС и странах "Большой семерки", однако у России остается возможность торговать с Китаем и некоторыми другими странами Азии и Латинской Америки. Он также указал, что Россия только сейчас начинает ощущать влияние части санкций, введенных весной прошлого года, из-за переходного периода.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Политики и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно распадется. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России произойдет не в далеком будущем. "Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН" в 2021 году.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.
По мнению бывшего российского вице-премьер-министра, близкого соратника экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаила Полторанина, в случае распада "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу", после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.
В декабре 2022 года в кабинете у руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова журналисты увидели карту России, на которой ряд частей ее нынешней территории входят в состав других государств.