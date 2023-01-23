В Брюсселе главы МИД стран ЕС обсудят передачу танков Украине – Боррель

Сегодня в Брюсселе проходит заседание Европейского совета по международным делам.
Боррель подчеркнул, что сегодняшнее заседание будет посвящено, в частности, военной помощи Украине.
"Мы начнем с войны в Украине. Мы обсудим, как продолжать поддерживать Украину в военном отношении. Мы обсудим новый транш Европейского фонда мира (EPF) для увеличения финансирования Украины. А затем мы обсудим уровень военной поддержки после встречи в Рамштайне. В Рамштайне прозвучало много обязательств, много обязательств со стороны нескольких государств-членов... На встрече будет присутствовать [министр иностранных дел Украины] Дмитрий Кулеба", – сказал Боррель.
По словам главы дипломатии ЕС, речь идет не только о поставках танков.
То, что на встрече министров иностранных дел ЕС обсудят поддержку Украины, сообщил и глава украинского МИД Кулеба. Он отметил, что кроме танков будут говорить о ракетной и ядерной промышленности, а также санкциях против России.
"Нам нужны смелые, решительные и дерзкие шаги, чтобы обеспечить победу Украины в 2023 году", – написал Кулеба в Twitter.
Ukraine’s EU membership, military aid and tanks, sanctions on Russia, including missile industry and nuclear sphere, were on my agenda at EU Foreign Affairs Council upon @JosepBorrellF invitation. We need bold, decisive, and audacious steps to secure Ukraine’s victory in 2023. pic.twitter.com/8zDMwwMVOG— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 23, 2023
По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.
Кроме Германии танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.
По итогам встречи в Рамштайне глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.
О предоставлении Украине немецких танков Leopard с Писториусом "откровенно говорил" глава Минобороны Украины Алексей Резников в рамках восьмого "Рамштайна". После заседания Резников проинформировал о "прорыве" – украинские военные начнут обучение на Leopard.