В Брюсселе главы МИД стран ЕС обсудят передачу танков Украине – Боррель

Сегодня в Брюсселе проходит заседание Европейского совета по международным делам.

Боррель подчеркнул, что сегодняшнее заседание будет посвящено, в частности, военной помощи Украине.

"Мы начнем с войны в Украине. Мы обсудим, как продолжать поддерживать Украину в военном отношении. Мы обсудим новый транш Европейского фонда мира (EPF) для увеличения финансирования Украины. А затем мы обсудим уровень военной поддержки после встречи в Рамштайне. В Рамштайне прозвучало много обязательств, много обязательств со стороны нескольких государств-членов... На встрече будет присутствовать [министр иностранных дел Украины] Дмитрий Кулеба", – сказал Боррель.

По словам главы дипломатии ЕС, речь идет не только о поставках танков.

То, что на встрече министров иностранных дел ЕС обсудят поддержку Украины, сообщил и глава украинского МИД Кулеба. Он отметил, что кроме танков будут говорить о ракетной и ядерной промышленности, а также санкциях против России.

"Нам нужны смелые, решительные и дерзкие шаги, чтобы обеспечить победу Украины в 2023 году", – написал Кулеба в Twitter.

Ukraine’s EU membership, military aid and tanks, sanctions on Russia, including missile industry and nuclear sphere, were on my agenda at EU Foreign Affairs Council upon @JosepBorrellF invitation. We need bold, decisive, and audacious steps to secure Ukraine’s victory in 2023. pic.twitter.com/8zDMwwMVOG — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 23, 2023