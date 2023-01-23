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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Брюсселе главы МИД стран ЕС обсудят передачу танков Украине – Боррель

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23 января в Брюсселе проходит заседание Европейского совета по международным делам
23 января в Брюсселе проходит заседание Европейского совета по международным делам
Фото: EPA

Министры иностранных дел стран Европейского союза сегодня, 23 января, обсудят военную поддержку Украины. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед заседанием министров. Видео его комментария опубликовала пресс-служба Евросовета.

Сегодня в Брюсселе проходит заседание Европейского совета по международным делам.

Боррель подчеркнул, что сегодняшнее заседание будет посвящено, в частности, военной помощи Украине.

"Мы начнем с войны в Украине. Мы обсудим, как продолжать поддерживать Украину в военном отношении. Мы обсудим новый транш Европейского фонда мира (EPF) для увеличения финансирования Украины. А затем мы обсудим уровень военной поддержки после встречи в Рамштайне. В Рамштайне прозвучало много обязательств, много обязательств со стороны нескольких государств-членов... На встрече будет присутствовать [министр иностранных дел Украины] Дмитрий Кулеба", – сказал Боррель.

По словам главы дипломатии ЕС, речь идет не только о поставках танков.

То, что на встрече министров иностранных дел ЕС обсудят поддержку Украины, сообщил и глава украинского МИД Кулеба. Он отметил, что кроме танков будут говорить о ракетной и ядерной промышленности, а также санкциях против России. 

"Нам нужны смелые, решительные и дерзкие шаги, чтобы обеспечить победу Украины в 2023 году", – написал Кулеба в Twitter. 

Контекст:

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

По итогам встречи в Рамштайне глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

О предоставлении Украине немецких танков Leopard с Писториусом "откровенно говорил" глава Минобороны Украины Алексей Резников в рамках восьмого "Рамштайна". После заседания Резников проинформировал о "прорыве" – украинские военные начнут обучение на Leopard.

Теги: Россия, Украина, санкции, танки, помощь, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, финансы, дипломаты, Жозеп Боррель, заседание, ЕС, контактная группа Рамштайн
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