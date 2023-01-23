Решение о предоставлении Украине немецких танков будет принято "скоро" – глава минобороны ФРГ

Писториус говорит, что в интересах Германии, чтобы решение о предоставлении танков Украине принималось "осторожно и взвешенно", а не "поспешно или безрассудно" Фото: ЕРА

Писториус отметил, что Германия "как нация "Леопардов" несет особую ответственность. Танк Leopard являются тяжелым видом вооружения, которое может использоваться в наступательных целях, продолжил он.

Поэтому "нужно очень тщательно все взвесить, когда вы привлекаете их к этому", считает министр. Он также сказал, что в интересах Германии, чтобы решение о предоставлении танков Украине принималось "осторожно и взвешенно", а не "поспешно или безрассудно".

Решение принимается в офисе канцлера Германии Олафа Шольца, продолжил Писториус.

По его словам, этот вопрос касается безопасности населения ФРГ и утверждения о том, что Берлин не хочет становиться стороной конфликта "и в то же время [старается] всеми силами поддерживать Украину для победы в этой войне".

Писториус сказал, что решение будет принято "скоро".

"На всех этапах этой ужасной войны мы действовали вместе как союзники, согласованно", – заявил он, назвав положительным этот опыт. Когда речь идет о поставке танков, нет смысла отступать от такого подхода, считает министр.

Он заявил, что на встрече союзников Украины, которая прошла 20 января на немецкой авиабазе Рамштайн, были страны, которые заявили, что пока не готовы к принятию такого решения. Однако, по его словам, "процесс идет".