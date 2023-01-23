Решение о предоставлении Украине немецких танков будет принято "скоро" – глава минобороны ФРГ

Писториус отметил, что Германия "как нация "Леопардов" несет особую ответственность. Танк Leopard являются тяжелым видом вооружения, которое может использоваться в наступательных целях, продолжил он.
Поэтому "нужно очень тщательно все взвесить, когда вы привлекаете их к этому", считает министр. Он также сказал, что в интересах Германии, чтобы решение о предоставлении танков Украине принималось "осторожно и взвешенно", а не "поспешно или безрассудно".
Решение принимается в офисе канцлера Германии Олафа Шольца, продолжил Писториус.
По его словам, этот вопрос касается безопасности населения ФРГ и утверждения о том, что Берлин не хочет становиться стороной конфликта "и в то же время [старается] всеми силами поддерживать Украину для победы в этой войне".
Писториус сказал, что решение будет принято "скоро".
"На всех этапах этой ужасной войны мы действовали вместе как союзники, согласованно", – заявил он, назвав положительным этот опыт. Когда речь идет о поставке танков, нет смысла отступать от такого подхода, считает министр.
Он заявил, что на встрече союзников Украины, которая прошла 20 января на немецкой авиабазе Рамштайн, были страны, которые заявили, что пока не готовы к принятию такого решения. Однако, по его словам, "процесс идет".
По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.
Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало Bloomberg. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.
Глава минобороны Германии заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.
22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для принятия решения по танкам Берлину нужна политическая воля. Он подчеркивал, что Украина намерена использовать Leopard для обороны от РФ. "Эти Leopard, если кто-то переживает, не поедут по территории РФ. Мы защищаемся. Нас не интересует их земля, люди. А сейчас уже и культура и история их тоже не интересует – мы просто хотим освободить нашу землю", – заявил он в интервью немецким СМИ перед встречей в Рамштайне.