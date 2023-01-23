Зеленский о предоставлении Украине немецких танков: Если нет политической воли, то не нужно искать причины

Зеленский: И не надо говорить, что "что-то не готово, кто-то не готов, украинцам надо еще 80 лет для того, чтобы понять, что такое танк". Мы не такие тупые Фото: president.gov.ua

Зеленский сказал, что считает некорректной позицию давать помощь при условии, если такой же шаг сделают союзники. Речь о ФРГ. Немецкие СМИ сообщали 18 января, что канцлер Германии Олаф Шольц обсуждал тему поставок танков в Украину с президентом США Джо Байденом и заявил собеседнику, что Германия готова поставить в Украину танки Leopard 2, но только при условии, что США также предоставят Украине боевые танки Abrams. Наличие такого условия отрицали в следующие два дня министр обороны ФРГ Борис Писториус и глава Пентагона Ллойд Остин.

"Ты можешь дать Leopard? Ну, дай. Мы же не наступаем. Эти Leopard, если кто-то переживает, не поедут по территории РФ. Мы защищаемся. Нас не интересует их земля, люди. А сейчас уже и культура и история их тоже не интересует – мы просто хотим освободить нашу землю. У тебя есть эти Leopard или у вас соревнования по риторике? Если есть Leopard – дай. Если Bradley дали американцы 20 в пакете, немцы дали Marder – 20. И я был очень благодарен. Но после заявления о танках, мол, "сколько ты дашь, столько я дам", у меня возникает вопрос: значит, вы могли дать Marder больше, и просто дали 20, потому что американцы дали 20 Bradley?" – сказал он.

Зеленский добавил, что благодарен Германии за предоставляемую помощь, но обратил внимание, что Эстония отдала в этом плане Украине все, что могла.

"Шольц не может сравниться с Эстонией, которая отдала все, и это меньше, чем та часть, которую дал Шольц. Мы благодарны Германии. Но я не могу благодарить их и кланяться, и разбить голову о пол. Всему есть трезвое [понимание]. Эстонии я буду кланяться, потому что они отдали все. Да, это все, что они могли, но я им благодарен. Я просто привожу такой пример и хочу просто, чтобы мы все были услышаны", – заявил Зеленский.

"Вы считаете, что в данный момент Германия делает недостаточно?" – спросил журналист.

Президент Украины ответил отрицательно.

"Я не считаю, что она делает недостаточно. Это ее вообще право: достаточно или недостаточно – это все равно от них идет помощь. Но я считаю, что так говорить и так формулировать некорректно: "Я дам, если ты дашь, если тот даст, если этот даст... " Но я считаю, что это неправильно", – сказал он.

"Вы должны четко понимать: против нас российская армия, у которой тысяча танков… Там некому воевать, они боятся, они немотивированы – это плюс нам. Но когда у них тысяча танков, ни одна страна решением, что они нам дают 10–20–50 танков, не решает проблему. Они делают только одно очень важное дело – мотивируют наших воинов бороться за их ценности. Ибо показывают, что весь мир с тобой. У меня есть 10 танков – возьми все, у меня есть 100 танков – возьми все, у меня есть один танк – я тебе его отдаю", – продолжил он.

Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что хотел бы услышать это от канцлера Германии.

"Да, я хочу именно услышать честно... Я ценю все, что сделал Шольц, [президент ФРГ Франк-Вальтер] Штайнмайер, Бундестаг. Но не время торговли. Время выживания. Нам нужно выжить. Я хочу услышать по-партнерски, что он скажет: "Да, сейчас ты не готов, но я придумал, как подготовить твоих военных. Вот тренинговые миссии, давай там, давай вот на этой территории. Я придумал, поверь мне, президент Украины. Поверь, у меня-то Leopard. Поверь мне, чтобы обслуживать – у вас будет масса вопросов. Давай сделаем вот так и вот так". Это и есть политическая воля. А если политической воли по какому-то вопросу нет, то не нужно искать причины. Надо сказать "нет". И не надо говорить, что "что-то не готово, кто-то не готов, украинцам надо еще 80 лет для того, чтобы понять, что такое танк". Мы не такие тупые", – резюмировал он.