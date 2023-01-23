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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о предоставлении Украине немецких танков: Если нет политической воли, то не нужно искать причины

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Зеленский: И не надо говорить, что "что-то не готово, кто-то не готов, украинцам надо еще 80 лет для того, чтобы понять, что такое танк". Мы не такие тупые
Зеленский: И не надо говорить, что "что-то не готово, кто-то не готов, украинцам надо еще 80 лет для того, чтобы понять, что такое танк". Мы не такие тупые
Фото: president.gov.ua

Танки – это дефицитный для Украины вид вооружения. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкому каналу АRD, видеозапись разговора 22 января обнародовали на YouTube-канале Офиса президента.

Зеленский сказал, что считает некорректной позицию давать помощь при условии, если такой же шаг сделают союзники. Речь о ФРГ. Немецкие СМИ сообщали 18 января, что канцлер Германии Олаф Шольц обсуждал тему поставок танков в Украину с президентом США Джо Байденом и заявил собеседнику, что Германия готова поставить в Украину танки Leopard 2, но только при условии, что США также предоставят Украине боевые танки Abrams. Наличие такого условия отрицали в следующие два дня министр обороны ФРГ Борис Писториус и глава Пентагона Ллойд Остин

"Ты можешь дать Leopard? Ну, дай. Мы же не наступаем. Эти Leopard, если кто-то переживает, не поедут по территории РФ. Мы защищаемся. Нас не интересует их земля, люди. А сейчас уже и культура и история их тоже не интересует – мы просто хотим освободить нашу землю. У тебя есть эти Leopard или у вас соревнования по риторике? Если есть Leopard – дай. Если Bradley дали американцы 20 в пакете, немцы дали Marder – 20. И я был очень благодарен. Но после заявления о танках, мол, "сколько ты дашь, столько я дам", у меня возникает вопрос: значит, вы могли дать Marder больше, и просто дали 20, потому что американцы дали 20 Bradley?" – сказал он. 

Зеленский добавил, что благодарен Германии за предоставляемую помощь, но обратил внимание, что Эстония отдала в этом плане Украине все, что могла.

"Шольц не может сравниться с Эстонией, которая отдала все, и это меньше, чем та часть, которую дал Шольц. Мы благодарны Германии. Но я не могу благодарить их и кланяться, и разбить голову о пол. Всему есть трезвое [понимание]. Эстонии я буду кланяться, потому что они отдали все. Да, это все, что они могли, но я им благодарен. Я просто привожу такой пример и хочу просто, чтобы мы все были услышаны", – заявил Зеленский. 

"Вы считаете, что в данный момент Германия делает недостаточно?" – спросил журналист. 

Президент Украины ответил отрицательно. 

"Я не считаю, что она делает недостаточно. Это ее вообще право: достаточно или недостаточно – это все равно от них идет помощь. Но я считаю, что так говорить и так формулировать некорректно: "Я дам, если ты дашь, если тот даст, если этот даст... " Но я считаю, что это неправильно", – сказал он. 

"Вы должны четко понимать: против нас российская армия, у которой тысяча танков… Там некому воевать, они боятся, они немотивированы – это плюс нам. Но когда у них тысяча танков, ни одна страна решением, что они нам дают 10–20–50 танков, не решает проблему. Они делают только одно очень важное дело – мотивируют наших воинов бороться за их ценности. Ибо показывают, что весь мир с тобой. У меня есть 10 танков – возьми все, у меня есть 100 танков – возьми все, у меня есть один танк – я тебе его отдаю", – продолжил он. 

Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что хотел бы услышать это от канцлера Германии. 

"Да, я хочу именно услышать честно... Я ценю все, что сделал Шольц, [президент ФРГ Франк-Вальтер] Штайнмайер, Бундестаг. Но не время торговли. Время выживания. Нам нужно выжить. Я хочу услышать по-партнерски, что он скажет: "Да, сейчас ты не готов, но я придумал, как подготовить твоих военных. Вот тренинговые миссии, давай там, давай вот на этой территории. Я придумал, поверь мне, президент Украины. Поверь, у меня-то Leopard. Поверь мне, чтобы обслуживать – у вас будет масса вопросов. Давай сделаем вот так и вот так". Это и есть политическая воля. А если политической воли по какому-то вопросу нет, то не нужно искать причины. Надо сказать "нет". И не надо говорить, что "что-то не готово, кто-то не готов, украинцам надо еще 80 лет для того, чтобы понять, что такое танк". Мы не такие тупые", – резюмировал он. 

Контекст:

По информации украинского МИД на 13 января, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах более 10 европейских стран, The Guardian подсчитал, что у стран НАТО около 2,3 тыс. таких танков. Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" 20 января будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прогнозировал, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

Глава минобороны Германии Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. Он сообщил, что поручил проверить запасы танков Leopard 2 в немецкой промышленности и на складах бундесвера.

Интервью Зеленского АRD было записано перед встречей союзников Украины в формате "Рамштайн". На этом заседании решения о предоставлении Украине немецких танков не приняли, но в рамках работы контактной группы в течение нескольких дней партнеры объявили о передаче Киеву ряда пакетов оборонной помощи, в них вошли артиллерия, бронетехника и системы ПВО. Основные танки западного образца Украине пока передает только Великобритания. Речь о 14 единицах Challenger 2

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Германия, НАТО, Джо Байден, Берлин, танки, ФРГ, военная техника, Владимир Зеленский, война России против Украины, Борис Писториус, Олаф Шольц, Leopard
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