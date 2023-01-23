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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки российская армия совершила около 50 обстрелов Украины из разного вида вооружений – Генштаб ВСУ

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РФ продолжает наступательные действия на бахмутском направлении
РФ продолжает наступательные действия на бахмутском направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За последние сутки российская армия нанесла четыре ракетных и пять авиационных ударов по позициям Вооруженных сил Украины и населенным пунктам Украины в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Херонской, Луганской и Сумской областях. Об этом Генеральный штаб ВСУ 23 января сообщил в Facebook.

Кроме того, оккупанты совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза ударов с использованием ракет наземного, морского и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине, говорится в сообщении.

"Враг вел безуспешные наступательные действия на лиманском, авдеевском и запорожском направлениях. Продолжает наступательные действия на бахмутском направлении. На других направлениях – ведет оборону", – написали в Генштабе. 

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено, добавиои в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid021vVSUHK1fH11ftHRs7CFsbCdc5gDEU9x6J5xHXuLX7rru4dS1HABQLEa8jCyX12cl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.

20 января в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты также ведут наступательные действия на запорожском направлении.

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 22 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 120 760 человек личного состава.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, танки, Херсонская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, армия РФ, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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