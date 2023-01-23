За сутки российская армия совершила около 50 обстрелов Украины из разного вида вооружений – Генштаб ВСУ

Кроме того, оккупанты совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза ударов с использованием ракет наземного, морского и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине, говорится в сообщении.

"Враг вел безуспешные наступательные действия на лиманском, авдеевском и запорожском направлениях. Продолжает наступательные действия на бахмутском направлении. На других направлениях – ведет оборону", – написали в Генштабе.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено, добавиои в ВСУ.