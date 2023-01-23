За сутки российская армия совершила около 50 обстрелов Украины из разного вида вооружений – Генштаб ВСУ

Кроме того, оккупанты совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза ударов с использованием ракет наземного, морского и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине, говорится в сообщении.
"Враг вел безуспешные наступательные действия на лиманском, авдеевском и запорожском направлениях. Продолжает наступательные действия на бахмутском направлении. На других направлениях – ведет оборону", – написали в Генштабе.
На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено, добавиои в ВСУ.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.
20 января в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты также ведут наступательные действия на запорожском направлении.
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 22 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 120 760 человек личного состава.