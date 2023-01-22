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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях – Генштаб ВСУ

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ВСУ противостоят полномасштабному вторжению российских войск
ВСУ противостоят полномасштабному вторжению российских войск
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Основные наступательные усилия в войне против Украины российские войска сосредоточили в направлении Бахмута Донецкой области. Об этом проинформировал 22 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступления на бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на запорожском, авдеевском и лиманском направлениях. На купянском, новопавловском и херсонском – обороняется", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток враг обстреливал территорию Украины на всех направлениях.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательные группировки противника не обнаружены", – подчеркнули украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02CTjt2cZbkBwLjgS7avy9XrLCpZB8rkiYmu9whqMbdRizVhY2B5wCs8ENYmUkp6dsl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.

20 января в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты также ведут наступательные действия на запорожском направлении.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, Запорожская область, вторжение, Купянск, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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