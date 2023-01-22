Российские оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях – Генштаб ВСУ

"Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступления на бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на запорожском, авдеевском и лиманском направлениях. На купянском, новопавловском и херсонском – обороняется", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, в течение суток враг обстреливал территорию Украины на всех направлениях.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательные группировки противника не обнаружены", – подчеркнули украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и возле Кременной Луганской области.
20 января в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты также ведут наступательные действия на запорожском направлении.