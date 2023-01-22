Российские оккупанты пытаются наступать на четырех направлениях – Генштаб ВСУ

"Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступления на бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на запорожском, авдеевском и лиманском направлениях. На купянском, новопавловском и херсонском – обороняется", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток враг обстреливал территорию Украины на всех направлениях.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательные группировки противника не обнаружены", – подчеркнули украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)