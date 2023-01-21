Оккупанты за сутки нанесли 26 авиаударов, авиация ВСУ 13 раз обстреляла районы сосредоточения россиян и дважды позиции их ЗРК – Генштаб ВСУ

Украинские летчики в течение суток нанесли удары по районам сосредоточения оккупантов и по позициям ЗРК россиян Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook (иллюстративное)

Об этом 21 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ.

"Угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине", – говорится в сообщении.

В то же время авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов и два – по позициям их ЗРК, отметили в Генштабе ВСУ.

"Наша артиллерия также поразила район сосредоточения захватчиков", – сказано в сообщении.

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