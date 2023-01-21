Оккупанты за сутки нанесли 26 авиаударов, авиация ВСУ 13 раз обстреляла районы сосредоточения россиян и дважды позиции их ЗРК – Генштаб ВСУ

Об этом 21 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ.
"Угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине", – говорится в сообщении.
В то же время авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов и два – по позициям их ЗРК, отметили в Генштабе ВСУ.
"Наша артиллерия также поразила район сосредоточения захватчиков", – сказано в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
По информации Генштаба ВСУ, украинские защитники с 24 февраля 2022 года ликвидировали более 120 тыс. оккупантов.