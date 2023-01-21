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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска безуспешно атаковали на авдеевском направлении, на бахмутском и запорожском пытаются наступать – Генштаб ВСУ

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Украинские военные отразили атаки российских оккупантов на авдеевском направлении, отметили в Генштабе ВСУ
Украинские военные отразили атаки российских оккупантов на авдеевском направлении, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска в войне против Украины основные усилия сосредотачивают на попытках полной оккупации Донецкой области.

Об этом 21 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ.

"[Враг] вел безуспешные наступательные действия на авдеевском направлении. Продолжает попытки наступления на бахмутском и запорожском направлениях, увеличивает интенсивность применения авиации. На других направлениях – ведет оборону", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на бахмутском направлении оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районах более 25 населенных пунктов.

"На авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области, – рассказали в Генштабе ВСУ. – На запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 25 населенных пунктов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02GJkEqzTBo77785ipQ1duf6ZWzk8tkxJ1RLsqbr3NajJvGirWT2f7qgoUoM59ANNRl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин.

В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Соледара Донецкой области и возле Кременной Луганской области.

20 января в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты также ведут наступательные действия на запорожском направлении.

Теги: Россия, Первомайское, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, Вооруженные силы Украины, оборона, Марьинка, Авдеевка, артиллерия, Водяное, обстрелы, Невельское, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, Георгиевка, российские оккупанты
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