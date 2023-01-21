Российские войска безуспешно атаковали на авдеевском направлении, на бахмутском и запорожском пытаются наступать – Генштаб ВСУ

Об этом 21 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ.
"[Враг] вел безуспешные наступательные действия на авдеевском направлении. Продолжает попытки наступления на бахмутском и запорожском направлениях, увеличивает интенсивность применения авиации. На других направлениях – ведет оборону", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на бахмутском направлении оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районах более 25 населенных пунктов.
"На авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области, – рассказали в Генштабе ВСУ. – На запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 25 населенных пунктов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин.
В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Соледара Донецкой области и возле Кременной Луганской области.
20 января в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты также ведут наступательные действия на запорожском направлении.