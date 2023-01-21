Российские войска безуспешно атаковали на авдеевском направлении, на бахмутском и запорожском пытаются наступать – Генштаб ВСУ

Украинские военные отразили атаки российских оккупантов на авдеевском направлении, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 21 января в вечерней сводке проинформировал Генштаб ВСУ.

"[Враг] вел безуспешные наступательные действия на авдеевском направлении. Продолжает попытки наступления на бахмутском и запорожском направлениях, увеличивает интенсивность применения авиации. На других направлениях – ведет оборону", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на бахмутском направлении оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районах более 25 населенных пунктов.

"На авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области, – рассказали в Генштабе ВСУ. – На запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 25 населенных пунктов".

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