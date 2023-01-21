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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки отразили вражеские атаки в районах 12 населенных пунктов Донбасса, нанесли по врагу 22 авиаудара – Генштаб

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Украинская авиация в прошедшие сутки наносила удары по врагу
Украинская авиация в прошедшие сутки наносила удары по врагу
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах 12 населенных пунктов на востоке Украины. Об этом сообщил в утренней сводке 21 января Генштаб ВСУ.

Среди них: Новоселовское, Площанка и Червонопоповка Луганской области, Белогоровка, Раздоловка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка Донецкой области.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и четыре – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также украинские защитники сбили два разведывательных БПЛА: "Орлан-10" и еще один экспериментальный "Мерлин-ВР". 

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и два района сосредоточения и боеприпасов оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Hiyt6bmUrraXhpLSKA7gdcVqQjcwH71LayjqRzjSq7fWb6urtXVqHwhfxWLecpffl

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

Утром 15 января Генштаб сообщал об отбитых атаках оккупантов вблизи Соледара. Вечером в Минобороны заявляли, что в районе Соледара идут бои, а информация об общей картине фронта – государственная тайна.

"Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки", – сказал Зеленский в вечернем обращении 15 января. 

Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, Марьинка, Водяное, ВСУ, авиаудар, наступление, война России против Украины, Бахмут, Белогоровка, Ягодное
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