ВСУ за сутки отразили вражеские атаки в районах 12 населенных пунктов Донбасса, нанесли по врагу 22 авиаудара – Генштаб

Среди них: Новоселовское, Площанка и Червонопоповка Луганской области, Белогоровка, Раздоловка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка Донецкой области.
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и четыре – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Также украинские защитники сбили два разведывательных БПЛА: "Орлан-10" и еще один экспериментальный "Мерлин-ВР".
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и два района сосредоточения и боеприпасов оккупантов.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
Утром 15 января Генштаб сообщал об отбитых атаках оккупантов вблизи Соледара. Вечером в Минобороны заявляли, что в районе Соледара идут бои, а информация об общей картине фронта – государственная тайна.
"Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки", – сказал Зеленский в вечернем обращении 15 января.