ВСУ за сутки отразили вражеские атаки в районах 12 населенных пунктов Донбасса, нанесли по врагу 22 авиаудара – Генштаб

Украинская авиация в прошедшие сутки наносила удары по врагу Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Среди них: Новоселовское, Площанка и Червонопоповка Луганской области, Белогоровка, Раздоловка, Васюковка, Красная Гора, Ягодное, Бахмут, Предтечино, Водяное и Марьинка Донецкой области.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения врага и четыре – по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также украинские защитники сбили два разведывательных БПЛА: "Орлан-10" и еще один экспериментальный "Мерлин-ВР".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и два района сосредоточения и боеприпасов оккупантов.