Оккупанты наступают на двух направлениях, ВСУ за сутки атаковали почти 30 районов скопления сил противника – Генштаб

В то же время на купянском, лиманском, новопавловском и херсонском направлениях противник сконцентрирован на обороне.
За прошедшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области, Верхнекаменное, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Дылеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области и Малая Токмачка и Степовое в Запорожской области.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и семь – по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также украинские военные уничтожили три российских беспилотника типа "Ланцет-3".
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили шесть пунктов управления, восемь районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин.
В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности, в районе Бахмута и Соледара Донецкой области и возле Кременной Луганской областей.