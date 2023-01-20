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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты наступают на двух направлениях, ВСУ за сутки атаковали почти 30 районов скопления сил противника – Генштаб

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Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили шесть пунктов управления оккупантов
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили шесть пунктов управления оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях. Об этом 20 января в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

В то же время на купянском, лиманском, новопавловском и херсонском направлениях противник сконцентрирован на обороне.

За прошедшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области, Верхнекаменное, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Дылеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области и Малая Токмачка и Степовое в Запорожской области.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и семь – по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также украинские военные уничтожили три российских беспилотника типа "Ланцет-3".

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили шесть пунктов управления, восемь районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0gimJtXxxnhUKXytpXnMGXLhSzr9MNShZqZbGHuzfVd7HVrzrxAgcSVXvqXcUUWAol

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин.

В апреле Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности, в районе Бахмута и Соледара Донецкой области и возле Кременной Луганской областей.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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