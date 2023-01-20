Оккупанты наступают на двух направлениях, ВСУ за сутки атаковали почти 30 районов скопления сил противника – Генштаб

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили шесть пунктов управления оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В то же время на купянском, лиманском, новопавловском и херсонском направлениях противник сконцентрирован на обороне.

За прошедшие сутки подразделения ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области, Верхнекаменное, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Дылеевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области и Малая Токмачка и Степовое в Запорожской области.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и семь – по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также украинские военные уничтожили три российских беспилотника типа "Ланцет-3".

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили шесть пунктов управления, восемь районов сосредоточения врага и склад боеприпасов оккупантов.

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