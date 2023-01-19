Украинская авиация нанесла 27 ударов по позициям оккупантов 19 января – Генштаб ВСУ

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и шесть – по позициям его зенитно-ракетных комплексов", – говорится в сообщении.

Также украинские ракетчики и артиллеристы поразили шесть пунктов управления, семь районов сосредоточения оккупантов и склад боеприпасов.