Украинская авиация нанесла 27 ударов по позициям оккупантов 19 января – Генштаб ВСУ

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 21 удар по районам сосредоточения врага и шесть – по позициям его зенитно-ракетных комплексов", – говорится в сообщении.
Также украинские ракетчики и артиллеристы поразили шесть пунктов управления, семь районов сосредоточения оккупантов и склад боеприпасов.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 19 января 2023 года, составили около 118 530 военных, 3136 танков, 287 самолетов, 277 вертолетов и 17 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Статистику о раненых оккупантах Генштаб ВСУ не публикует.