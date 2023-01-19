РФ за сутки нанесла по территории Украины 25 авиаударов и больше 85 раз обстреляла из реактивных систем залпового огня

ВСУ в течение суток успешно отбивали все атаки РФ в Луганской и Донецкой областях Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россияне совершили минометные и артиллерийские атаки по позициям ВСУ и населенным пунктам Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В частности, оккупанты нанесли 25 авиационных ударов и произвели более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины", – предупреждают в Генштабе.

Силы обороны в течение суток успешно отбивали все атаки на луганском и донецком участках фронта. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок врага не обнаружено.

"Определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации и республики Беларусь продолжают выполнять задачи. Таким образом, противник демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы", – говорится в сообщении.