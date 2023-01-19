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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ за сутки нанесла по территории Украины 25 авиаударов и больше 85 раз обстреляла из реактивных систем залпового огня

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ВСУ в течение суток успешно отбивали все атаки РФ в Луганской и Донецкой областях
ВСУ в течение суток успешно отбивали все атаки РФ в Луганской и Донецкой областях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За минувшие сутки российская армия произвела 110 обстрелов и авиаударов по территории Украины. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 19 января сообщил в оперативной сводке в Facebook.

Россияне совершили минометные и артиллерийские атаки по позициям ВСУ и населенным пунктам Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В частности, оккупанты нанесли 25 авиационных ударов и произвели более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. 

"Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины", – предупреждают в Генштабе.

Силы обороны в течение суток успешно отбивали все атаки на луганском и донецком участках фронта. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок врага не обнаружено.

"Определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации и республики Беларусь продолжают выполнять задачи. Таким образом, противник демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0PSKnh1cZSq9uQwLkYEChM3JpigfbMJ5RrqsMsTfLGhzVzFyaxGVD1DMB8tj2NDhAl

Контекст:Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

С начала октября 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

Теги: Беларусь, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, граница, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, РСЗО, армия РФ, артиллерия, обстрелы, война России против Украины
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