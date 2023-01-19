РФ за сутки нанесла по территории Украины 25 авиаударов и больше 85 раз обстреляла из реактивных систем залпового огня

Россияне совершили минометные и артиллерийские атаки по позициям ВСУ и населенным пунктам Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. В частности, оккупанты нанесли 25 авиационных ударов и произвели более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов Российской Федерацией по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины", – предупреждают в Генштабе.
Силы обороны в течение суток успешно отбивали все атаки на луганском и донецком участках фронта. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок врага не обнаружено.
"Определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации и республики Беларусь продолжают выполнять задачи. Таким образом, противник демонстрирует свое присутствие вблизи государственной границы", – говорится в сообщении.
С начала октября 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.