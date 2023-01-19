"Местные жители слышали взрыв". В Беларуси снова загорелся российский истребитель – носитель "Кинжалов" – "Беларускі Гаюн"

"В районе 12.00 (минское время) жители Молодечненского района (Минской области) слышали в небе сильный взрыв, многие писали, что от него затряслись окна в домах как в самом Молодечно, так и в пригороде", – пишет "Беларускі Гаюн".

Данные мониторинга указывают на то, что речь идет не о взрыве, а, вероятно, о помпаже двигателя, отмечается в сообщении.

"Ровно в это время, а точнее в 10.59 (киевское время) над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва – на деле же это был звук помпажа двигателя после возгорания", – указали в мониторинговой группе.

В результате МиГ-31К был вынужден экстренно завершить полет и вернуться на аэродром Мачулищи.



"А теперь самое главное. Произошло возгорание двигателя именно у того МиГ-31К, который горел 25 декабря 2022 года при попытке взлета с аэродрома в Мачулищах", – резюмирует "Беларускі Гаюн".