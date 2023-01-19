"Местные жители слышали взрыв". В Беларуси снова загорелся российский истребитель – носитель "Кинжалов" – "Беларускі Гаюн"

"В районе 12.00 (минское время) жители Молодечненского района (Минской области) слышали в небе сильный взрыв, многие писали, что от него затряслись окна в домах как в самом Молодечно, так и в пригороде", – пишет "Беларускі Гаюн".
Данные мониторинга указывают на то, что речь идет не о взрыве, а, вероятно, о помпаже двигателя, отмечается в сообщении.
"Ровно в это время, а точнее в 10.59 (киевское время) над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва – на деле же это был звук помпажа двигателя после возгорания", – указали в мониторинговой группе.
В результате МиГ-31К был вынужден экстренно завершить полет и вернуться на аэродром Мачулищи.
"А теперь самое главное. Произошло возгорание двигателя именно у того МиГ-31К, который горел 25 декабря 2022 года при попытке взлета с аэродрома в Мачулищах", – резюмирует "Беларускі Гаюн".
1 ноября 2022 года разведка Британии сообщала, что Россия перебросила на территорию Беларуси (аэродром Мачулищи) два истребителя-перехватчика МиГ-31К, способных нести ракеты "Кинжал", и, вероятно, сами ракеты. По мнению минобороны Великобритании, это сделано, чтобы отправить сообщение Западу и создать впечатление, что Беларусь все более вовлекается в войну.
4 ноября служба "Радыё Свабода", ссылаясь на спутниковые снимки компании Planet Labs, сообщила, что на фотографиях военного аэродрома Мачулищи под Минском от 30 октября видны три истребителя МиГ-31К ВКС России, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Рядом с одним из них находился объект, по длине (семь-восемь метров) и форме похожий на ракету "Кинжал".
1 декабря "Беларускі Гаюн" сообщал, что три российских МиГ-31К покинули Беларусь. Тогда речь шла об истребителях с регистрационными номерами RF-92462, RF-92339 и RF-92333. 13 декабря, по данным мониторинговой группы, в Беларусь прибыли другие три МиГ-31К, с номерами RF-95194, RF-92445 и RF-92215.
16 января поблизости от украинской границы начались совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и России, входящих в региональную группировку войск. В Генштабе ВСУ отметили, что под видом совместных учений Россия усилила свою авиационную группировку в Беларуси, и угроза нанесения ударов по Украине с территории РБ возросла.