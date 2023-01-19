ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Местные жители слышали взрыв". В Беларуси снова загорелся российский истребитель – носитель "Кинжалов" – "Беларускі Гаюн"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У российского МиГ-31К, базирующегося в Беларуси, снова загорелся двигатель, утверждает "Беларускі Гаюн"
У российского МиГ-31К, базирующегося в Беларуси, снова загорелся двигатель, утверждает "Беларускі Гаюн"
Фото: EPA

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", опубликованным 19 января в Telegram, у российского истребителя-перехватчика МиГ-31К над Молодечно (Беларусь) загорелся двигатель, местные жители слышали взрыв. Это уже второй подобный инцидент за месяц с одним и тем же самолетом.

"В районе 12.00 (минское время) жители Молодечненского района (Минской области) слышали в небе сильный взрыв, многие писали, что от него затряслись окна в домах как в самом Молодечно, так и в пригороде", – пишет "Беларускі Гаюн".

Данные мониторинга указывают на то, что речь идет не о взрыве, а, вероятно, о помпаже двигателя, отмечается в сообщении.

"Ровно в это время, а точнее в 10.59 (киевское время) над районом Молодечно у истребителя МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) произошло возгорание одного из двух двигателей, которое сопровождалось звуком взрыва – на деле же это был звук помпажа двигателя после возгорания", – указали в мониторинговой группе.

В результате МиГ-31К был вынужден экстренно завершить полет и вернуться на аэродром Мачулищи.

"А теперь самое главное. Произошло возгорание двигателя именно  у того МиГ-31К, который горел 25 декабря 2022 года при попытке взлета с аэродрома в Мачулищах", – резюмирует "Беларускі Гаюн".

Контекст:

1 ноября 2022 года разведка Британии сообщала, что Россия перебросила на территорию Беларуси (аэродром Мачулищи) два истребителя-перехватчика МиГ-31К, способных нести ракеты "Кинжал", и, вероятно, сами ракеты. По мнению минобороны Великобритании, это сделано, чтобы отправить сообщение Западу и создать впечатление, что Беларусь все более вовлекается в войну.

4 ноября служба "Радыё Свабода", ссылаясь на спутниковые снимки компании Planet Labs, сообщила, что на фотографиях военного аэродрома Мачулищи под Минском от 30 октября видны три истребителя МиГ-31К ВКС России, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Рядом с одним из них находился объект, по длине (семь-восемь метров) и форме похожий на ракету "Кинжал".

1 декабря "Беларускі Гаюн" сообщал, что три российских МиГ-31К покинули Беларусь. Тогда речь шла об истребителях с регистрационными номерами RF-92462, RF-92339 и RF-92333. 13 декабря, по данным мониторинговой группы, в Беларусь прибыли другие три МиГ-31К, с номерами RF-95194, RF-92445 и RF-92215.

16 января поблизости от украинской границы начались совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и России, входящих в региональную группировку войск. В Генштабе ВСУ отметили, что под видом совместных учений Россия усилила свою авиационную группировку в Беларуси, и угроза нанесения ударов по Украине с территории РБ возросла.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, взрыв, авиация, Минск, аэродром, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, МиГ-31, гиперзвуковое оружие, ракета Кинжал, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
28-летний муж 40-летней Спирс окунулся в бочку со льдом и попробовал его на вкус. Видео
28-летний муж 40-летней Спирс окунулся в бочку со льдом и попробовал его на вкус. Видео
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала, как гуляет с ним по Барселоне
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала, как гуляет с ним по Барселоне
65-летний актер неделю назад пропал без вести в горах в Калифорнии. Его ищут с помощью вертолетов и дронов
65-летний актер неделю назад пропал без вести в горах в Калифорнии. Его ищут с помощью вертолетов и дронов
"Невозможно поверить". Тина Кароль посвятила пост погибшему Монастырскому и показала совместное фото с ним
"Невозможно поверить". Тина Кароль посвятила пост погибшему Монастырскому и показала совместное фото с ним
49-летняя Клум снялась в одежде на тонких бретелях. Фото
49-летняя Клум снялась в одежде на тонких бретелях. Фото
"Принц и пенис". Известный телеведущий высмеял мемуары принца Гарри в своей юмористической книге
"Принц и пенис". Известный телеведущий высмеял мемуары принца Гарри в своей юмористической книге
Instagram-cтраница продюсерского центра Константина Меладзе сменила название. Официально о закрытии лейбла продюсер пока не сообщал
Instagram-cтраница продюсерского центра Константина Меладзе сменила название. Официально о закрытии лейбла продюсер пока не сообщал
"Война в Украине крадет будущее всей планеты". Апанасенко рассказала об экоциде, который проводит РФ
"Война в Украине крадет будущее всей планеты". Апанасенко рассказала об экоциде, который проводит РФ
Осадчая: Мое подсознание выбрасывает февраль, будто его не должно быть. Скоро перевернем календарь и не заметим, как скажем: "Год"
Осадчая: Мое подсознание выбрасывает февраль, будто его не должно быть. Скоро перевернем календарь и не заметим, как скажем: "Год"
  Арестович: Я человек многоликий, бываю очень разный. Но есть одно большое заблуждение – что я такой, хрустальный, мальчик
  Арестович: Я человек многоликий, бываю очень разный. Но есть одно большое заблуждение – что я такой, хрустальный, мальчик G
Алеся БАЦМАН
"Какие классные", "Как же это мило". В сети обсуждают поцелуй Цимбалюка с новой возлюбленной
"Какие классные", "Как же это мило". В сети обсуждают поцелуй Цимбалюка с новой возлюбленной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (116182)
2
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (101449)
3
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (77078)
4
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (53469)
5
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне (51575)
6
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (50035)
7
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (38264)
8
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов (33762)
 
 
 
 