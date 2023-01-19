Оккупанты с начала суток нанесли по Украине четыре ракетных и 15 авиаударов – Генштаб ВСУ

При этом два ракетных удара были нанесены по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области.
Кроме этого, оккупанты совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"Опасность авиационных и ракетных ударов оккупантов остается на всей территории Украины", – говорится в сообщении.
С начала октября 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.