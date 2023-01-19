Оккупанты с начала суток нанесли по Украине четыре ракетных и 15 авиаударов – Генштаб ВСУ

При этом два ракетных удара были нанесены по гражданской инфраструктуре Матвеевки Запорожской области.

Кроме этого, оккупанты совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Опасность авиационных и ракетных ударов оккупантов остается на всей территории Украины", – говорится в сообщении.