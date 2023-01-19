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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вернули свет для еще 1,5 тысячи семей в Донецкой области

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Пока в Донецкой области остаются без света 94 населенных пункта, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ
Пока в Донецкой области остаются без света 94 населенных пункта, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ
Фото: dtek-dem.com.ua

За 18 января энергетики ДТЭК возобновили после обстрелов электроснабжение для почти 1,5 тысячи семей в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении компании.

За последние сутки энергетики полностью или частично вернули свет в пять населенных пунктов, обесточенных из-за боевых действий.

"Пока в Донецкой области остаются без света 94 населенных пункта, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", – отмечается в сообщении ДТЭК.

Контекст:

В результате массированных атак России на украинскую энергетику в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой по инфраструктуре Украины с начала осени, еще 14 атак оккупанты нанесли с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". 

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, ДТЭК, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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