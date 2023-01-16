"Ситуация крайне нестандартная". Глава Yasno объяснил, что отключения в Киеве – возможность не сделать еще хуже

"Сегодня на Киев было 974 МВт из необходимых 1600. Шли на грани графика, отключали во всех серых зонах. Ситуация продолжает быть сложной и ограничение сейчас – это единственная возможность не сделать все еще хуже", – написал он.

Гендиректор Yasno отметил, что нехватку атомной генерации, которая в начале 2022 года занимала 55% всей структуры, сейчас, в начале 2023-го, без захваченной россиянами Запорожской АЭС, "компенсировать невозможно".

"Тепловая генерация обычно используется как раз для быстрой балансировки генерации и потребления. Но сейчас повреждены и ТЭС. Поэтому пытаются использовать гидроэлектростанции и, как знаем, они требуют времени на восстановление. То есть, когда говорим, что ситуация крайне нестандартная, так и есть", – заявил Коваленко.

Он подчеркнул, что "энергосистема по всей Украине едина", а это означает, что "если, допустим, не работает несколько блоков электростанции на западе страны, то ограничения будут касаться и Львовской, и Одесской, и Черкасской областей".

В результате российской ракетной атаки 14 января были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, по разным данным, в пяти или шести областях Украины.

В частности, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам. Одна из них остановила производство электроэнергии.