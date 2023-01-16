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"Ситуация крайне нестандартная". Глава Yasno объяснил, что отключения в Киеве – возможность не сделать еще хуже

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На 16 января Киев имел 974 МВт энергии из необходимых 1600 МВт, отметил Коваленко
На 16 января Киев имел 974 МВт энергии из необходимых 1600 МВт, отметил Коваленко
Фото: pixabay.com

Ограничения в поставках электроэнергии в Киеве – единственный способ не сделать энергосистеме хуже. Об этом заявил 16 января в Facebook гендиректор энергоснабжающей компании Yasno (предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой областях) Сергей Коваленко.

"Сегодня на Киев было 974 МВт из необходимых 1600. Шли на грани графика, отключали во всех серых зонах. Ситуация продолжает быть сложной и ограничение сейчас – это единственная возможность не сделать все еще хуже", – написал он.

Гендиректор Yasno отметил, что нехватку атомной генерации, которая в начале 2022 года занимала 55% всей структуры, сейчас, в начале 2023-го, без захваченной россиянами Запорожской АЭС, "компенсировать невозможно".

"Тепловая генерация обычно используется как раз для быстрой балансировки генерации и потребления. Но сейчас повреждены и ТЭС. Поэтому пытаются использовать гидроэлектростанции и, как знаем, они требуют времени на восстановление. То есть, когда говорим, что ситуация крайне нестандартная, так и есть", – заявил Коваленко.

Он подчеркнул, что "энергосистема по всей Украине едина", а это означает, что "если, допустим, не работает несколько блоков электростанции на западе страны, то ограничения будут касаться и Львовской, и Одесской, и Черкасской областей".

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid02nPNh6xs9d8ZgRAEb5v7nvoJDNjiJwmWVSj5qU71dHS8d4UxpFDw1koq6ApmSu4Gbl

В результате российской ракетной атаки 14 января были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, по разным данным, в пяти или шести областях Украины.

В частности, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам. Одна из них остановила производство электроэнергии.

Контекст:

Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой РФ по инфраструктуре Украины с начала осени, еще 14 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признавал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: энергетика, ДТЭК, электроэнергия, ТЭС, АЭС, ГЭС, ограничения, инфраструктура, электростанция, энергосистема, Yasno, восстановление
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