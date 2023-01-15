ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гендиректор Yasno: Дефицит генерации в энергосистеме Украины после атаки России огромен. Отключения света могут быть продолжительными

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Операторы систем распределения должны соблюдать ограничения, чтобы не ухудшить состояние энергосистемы, отметил Коваленко
Операторы систем распределения должны соблюдать ограничения, чтобы не ухудшить состояние энергосистемы, отметил Коваленко
Фото: EPA

По состоянию на вечер 15 января НЭК "Укрэнерго" значительно ограничила объемы потребления электроэнергии по всей Украине и в Киеве, в частности.

Об этом в Facebook сообщил гендиректор энергоснабжающей компании Yasno (предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой областях) Сергей Коваленко.

"Вечер. Дефицит генерации в энергосистеме после атаки [РФ] огромен. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты, пока неизвестно", – написал Коваленко.

По его словам, операторы систем распределения должны соблюдать ограничения, чтобы не ухудшить состояние системы.

"Поэтому могут использовать экстренные отключения. Но критическая инфраструктура должна быть запитана, – отметил Коваленко. – Разрушения значительны. Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть продолжительными".

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid0G7PM2Fjyxcnxoyc6KesArAxpBaVKD7tEtddXgjxVfV9K1oPTT9vzjfwf65RQTuVVl

В результате российской ракетной атаки 14 января были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, по разным данным, в пяти или шести областях Украины.

В частности, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам. Одна из них остановила производство электроэнергии.

Контекст:

Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой РФ по инфраструктуре Украины с начала осени, еще 14 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Укрэнерго, дефицит, электроэнергия, ТЭС, ремонт, отключение света, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ограничения, разрушения, инфраструктура, электростанция, энергосистема, Yasno, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Невыносимо. Невозможно". Галкин осудил ракетную атаку РФ на Днепр, во время которой уже погиб 21 человек в разрушенном многоэтажном доме
"Невыносимо. Невозможно". Галкин осудил ракетную атаку РФ на Днепр, во время которой уже погиб 21 человек в разрушенном многоэтажном доме
Умер Вахтанг Кикабидзе
Умер Вахтанг Кикабидзе
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022"
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022"
"Унитаз не забудь стащить", "Позор тем, кто допустил убийц к участию". Россиянку призывают сказать правду о войне со сцены "Мисс Вселенная"
"Унитаз не забудь стащить", "Позор тем, кто допустил убийц к участию". Россиянку призывают сказать правду о войне со сцены "Мисс Вселенная"
  Бельгия выбрала представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео
  Бельгия выбрала представителя и песню на "Евровидение 2023". Видео
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию
"Пока в Днепре достают раненых, в США готовится к выходу на сцену "Мисс Оркостан". Осадчая возмутилась участием россиянки в конкурсе красоты
"Пока в Днепре достают раненых, в США готовится к выходу на сцену "Мисс Оркостан". Осадчая возмутилась участием россиянки в конкурсе красоты
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео
Умерла актриса Инна Чурикова
Умерла актриса Инна Чурикова
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
Никифоров: Поводов для юмора немного, но когда есть возможность, Зеленский шутит так, что до боли в животе хохочут
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
  Песня 45-летней Шакиры, в которой она советует 35-летнему Пике после измены прокачать не только тело, но и мозги, бьет рекорды. Видео
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала маску для Маси Найема. Фото
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала маску для Маси Найема. Фото
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой (302813)
2
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная" (104026)
3
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (91956)
4
Тина Кароль показала фото без одежды и белья (90474)
5
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы (61410)
6
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей (56874)
7
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь (50218)
8
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (46722)
 
 
 
 