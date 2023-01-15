Гендиректор Yasno: Дефицит генерации в энергосистеме Украины после атаки России огромен. Отключения света могут быть продолжительными

Об этом в Facebook сообщил гендиректор энергоснабжающей компании Yasno (предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой областях) Сергей Коваленко.

"Вечер. Дефицит генерации в энергосистеме после атаки [РФ] огромен. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты, пока неизвестно", – написал Коваленко.

По его словам, операторы систем распределения должны соблюдать ограничения, чтобы не ухудшить состояние системы.

"Поэтому могут использовать экстренные отключения. Но критическая инфраструктура должна быть запитана, – отметил Коваленко. – Разрушения значительны. Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть продолжительными".

В результате российской ракетной атаки 14 января были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, по разным данным, в пяти или шести областях Украины.

В частности, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам. Одна из них остановила производство электроэнергии.