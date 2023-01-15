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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После ракетной атаки РФ в энергосистеме Украины вырос дефицит, "Укрэнерго" снизила лимиты потребления

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Сроки отключений света для потребителей могут увеличиться, предупредили в "Укрэнерго"
Сроки отключений света для потребителей могут увеличиться, предупредили в "Укрэнерго"
Фото: depositphotos.com

Энергетическая инфраструктура восстанавливается после очередного ракетного удара России, продолжаются ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами объектах. Об этом сообщила 15 января пресс-служба "Укрэнерго".

"Вчера враг пытался прицельно бить по блокам тепловых электростанций. Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления, пропорционально всем областям", – говорится в сообщении.

Ограничения действуют на протяжении всех суток. При их превышении будут использованы аварийные отключения. Следовательно, для потребителей сроки отключений могут увеличиться, отметили в "Укрэнерго".

В компании напомнили, что уточнить ситуацию в конкретной области или городе можно на сайте местного оператора распределительных сетей (облэнерго). 

В результате российской ракетной атаки 14 января были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в, по разным данным, пяти или шести областях Украины. 

В частности, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам. Одна из них остановила производство электроэнергии.

Контекст:

Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой по инфраструктуре Украины с начала осени, еще 14 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". 

В результате массированных атак России на украинскую энергетику стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, ТЭС, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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