После ракетной атаки РФ в энергосистеме Украины вырос дефицит, "Укрэнерго" снизила лимиты потребления

"Вчера враг пытался прицельно бить по блокам тепловых электростанций. Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления, пропорционально всем областям", – говорится в сообщении.
Ограничения действуют на протяжении всех суток. При их превышении будут использованы аварийные отключения. Следовательно, для потребителей сроки отключений могут увеличиться, отметили в "Укрэнерго".
В компании напомнили, что уточнить ситуацию в конкретной области или городе можно на сайте местного оператора распределительных сетей (облэнерго).
В результате российской ракетной атаки 14 января были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в, по разным данным, пяти или шести областях Украины.
В частности, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам. Одна из них остановила производство электроэнергии.
Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой по инфраструктуре Украины с начала осени, еще 14 атак были исполнены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".
В результате массированных атак России на украинскую энергетику стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.