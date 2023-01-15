После ракетной атаки РФ в энергосистеме Украины вырос дефицит, "Укрэнерго" снизила лимиты потребления

Сроки отключений света для потребителей могут увеличиться, предупредили в "Укрэнерго" Фото: depositphotos.com

"Вчера враг пытался прицельно бить по блокам тепловых электростанций. Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления, пропорционально всем областям", – говорится в сообщении.

Ограничения действуют на протяжении всех суток. При их превышении будут использованы аварийные отключения. Следовательно, для потребителей сроки отключений могут увеличиться, отметили в "Укрэнерго".

В компании напомнили, что уточнить ситуацию в конкретной области или городе можно на сайте местного оператора распределительных сетей (облэнерго).

В результате российской ракетной атаки 14 января были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в, по разным данным, пяти или шести областях Украины.

В частности, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам. Одна из них остановила производство электроэнергии.