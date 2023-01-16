"Дефицит в энергосистеме существенно вырос". В пяти областях Украины – аварийные отключения электричества

По состоянию на 11.00 сегодняшнего дня продолжается восстановление энергосистемы после 12-го массированного ракетного удара врага 14 января, отметили в "Укрэнерго".
"Дефицит в энергосистеме существенно вырос. Это связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций. Также на это накладывается увеличение потребления, связанного с началом рабочей недели", – говорится в сообщении.
Облэнерго получили уменьшенные лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже с 9.00 введены аварийные отключения в четырех областях, а с 10.00 – в пяти областях Украины. Также возможно применение аварийных отключений и в других регионах, подчеркнули в "Укрэнерго".
"Ситуацию усложняют погодные условия (порывистый ветер, оледенение проводов), в центральном регионе есть отключения из-за повреждений в распределительных электросетях", – добавили в сообщении.
В результате российской ракетной атаки 14 января были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в, по разным данным, пяти или шести областях Украины.
В частности, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам. Одна из них остановила производство электроэнергии.
Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой по инфраструктуре Украины с начала осени, еще 14 атак оккупанты нанесли с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".
В результате массированных атак России на украинскую энергетику в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.