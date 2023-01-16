"Дефицит в энергосистеме существенно вырос". В пяти областях Украины – аварийные отключения электричества

Энергосистема Украины пережила уже более 25 массированных атак ракет и беспилотников Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook (архив)

По состоянию на 11.00 сегодняшнего дня продолжается восстановление энергосистемы после 12-го массированного ракетного удара врага 14 января, отметили в "Укрэнерго".

"Дефицит в энергосистеме существенно вырос. Это связано с уменьшением производства электроэнергии из-за ракетных обстрелов электростанций. Также на это накладывается увеличение потребления, связанного с началом рабочей недели", – говорится в сообщении.

Облэнерго получили уменьшенные лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже с 9.00 введены аварийные отключения в четырех областях, а с 10.00 – в пяти областях Украины. Также возможно применение аварийных отключений и в других регионах, подчеркнули в "Укрэнерго".

"Ситуацию усложняют погодные условия (порывистый ветер, оледенение проводов), в центральном регионе есть отключения из-за повреждений в распределительных электросетях", – добавили в сообщении.

В результате российской ракетной атаки 14 января были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в, по разным данным, пяти или шести областях Украины.

В частности, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам. Одна из них остановила производство электроэнергии.