ДТЭК анонсировала в Киеве и Киевской области 19 января стабилизационные отключения света

В компании уточнили, что на 19 января ограничения потребления для Киева установлены на уровне 938 МВт днем и 593 МВт ночью.
Лимиты для Киевской области были установлены на уровне 693 МВт днем и 703 МВт ночью.
Жителям Киева и области напомнили, что узнать об отключении света по своему адресу можно на сайте "ДТЭК Киевские электросети" или "ДТЭК Киевские региональные электросети".
В результате массированных атак России на украинскую энергетику в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой по инфраструктуре Украины с начала осени, еще 14 атак оккупанты нанесли с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.