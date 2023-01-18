ДТЭК анонсировала в Киеве и Киевской области 19 января стабилизационные отключения света

В ДТЭК рассказали, что будет со светом 19 января Фото: EPA

В компании уточнили, что на 19 января ограничения потребления для Киева установлены на уровне 938 МВт днем и 593 МВт ночью.

Лимиты для Киевской области были установлены на уровне 693 МВт днем и 703 МВт ночью.

Жителям Киева и области напомнили, что узнать об отключении света по своему адресу можно на сайте "ДТЭК Киевские электросети" или "ДТЭК Киевские региональные электросети".