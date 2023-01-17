Три облэнерго оштрафованы за несоблюдение графиков отключения света

Три облэнерго в Украине оштрафованы по итогам проверки – это "Винницаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Волыньоблэнерго".

В этих трех областях графики были составлены неравномерно, а потребители не были должным образом информированы об отключениях света, говорится в сообщении.

НКРЭКУ наложила на эти облэнерго штраф в размере 85 тыс. грн и обязала в дальнейшем соблюдать справедливые графики отключений, а также требования относительно надлежащего информирования потребителей о перерывах электроснабжения.