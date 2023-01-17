Три облэнерго оштрафованы за несоблюдение графиков отключения света

Три облэнерго в Украине оштрафованы по итогам проверки – это "Винницаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Волыньоблэнерго".
В этих трех областях графики были составлены неравномерно, а потребители не были должным образом информированы об отключениях света, говорится в сообщении.
НКРЭКУ наложила на эти облэнерго штраф в размере 85 тыс. грн и обязала в дальнейшем соблюдать справедливые графики отключений, а также требования относительно надлежащего информирования потребителей о перерывах электроснабжения.
Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой по инфраструктуре Украины с начала осени, еще 14 атак оккупанты нанесли с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".
В результате массированных атак России на украинскую энергетику в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября 2022 года украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.