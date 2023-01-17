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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит, аварийные отключения применяются в шести областях – "Укрэнерго"

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Россия в течение месяцев атакует украинскую энергосистему. Дефицит мощности последствие российских ударов
Россия в течение месяцев атакует украинскую энергосистему. Дефицит мощности – последствие российских ударов
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook (архив)

По состоянию на утро 17 января в украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, особенно в утренние и вечерние часы, когда потребление находится на пике. Об этом проинформировала национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Ситуация с дефицитом мощности в энергосистеме является результатом массированных ракетных и дроновых атак, которые в последние несколько месяцев совершает Россия, подчеркнули в "Укрэнерго". 

В компании сообщили, что все операторы систем распределения (их перечень – по ссылке) получили лимиты потребления на сутки. 

"Каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне установленных лимитов. Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Запорожской, Кировоградской областях Украины. Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенение проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается", – проинформировали в "Укрэнерго" и призвали украинцев разумно потреблять электроэнергию и по очереди пользоваться приборами, которые потребляют много энергии. 

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0aeETTP84epsVx5d2yWTQE2U55b78QBkdYVv4M36DZbsSrKGMvyGHWNdvH1wyTDBDl

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: энергетика, Укрэнерго, электроэнергия, война России против Украины, инфраструктура, энергосистема, энергия
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