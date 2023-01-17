В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит, аварийные отключения применяются в шести областях – "Укрэнерго"

Ситуация с дефицитом мощности в энергосистеме является результатом массированных ракетных и дроновых атак, которые в последние несколько месяцев совершает Россия, подчеркнули в "Укрэнерго".

В компании сообщили, что все операторы систем распределения (их перечень – по ссылке) получили лимиты потребления на сутки.

"Каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне установленных лимитов. Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Запорожской, Кировоградской областях Украины. Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенение проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается", – проинформировали в "Укрэнерго" и призвали украинцев разумно потреблять электроэнергию и по очереди пользоваться приборами, которые потребляют много энергии.