В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит, аварийные отключения применяются в шести областях – "Укрэнерго"

Ситуация с дефицитом мощности в энергосистеме является результатом массированных ракетных и дроновых атак, которые в последние несколько месяцев совершает Россия, подчеркнули в "Укрэнерго".
В компании сообщили, что все операторы систем распределения (их перечень – по ссылке) получили лимиты потребления на сутки.
"Каждый оператор системы распределения в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне установленных лимитов. Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Запорожской, Кировоградской областях Украины. Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, обледенение проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения, питание восстанавливается", – проинформировали в "Укрэнерго" и призвали украинцев разумно потреблять электроэнергию и по очереди пользоваться приборами, которые потребляют много энергии.
Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.