Ситуация в энергосистеме останется сложной, в отдельных регионах может увеличиваться дефицит электроэнергии – Центр Разумкова

"Действительно, будет сложно, будет дефицит мощности у нас в энергосистеме до конца отопительного сезона где-то на 25–30% в среднем. В отдельных регионах и в отдельных периодах после таких ударов этот дефицит может увеличиваться", – сказал он.
Омельченко подчеркнул, что в результате последней атаки больше всего пострадала энергетическая инфраструктура.
В результате российской ракетной атаки 14 января были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в, по разным данным, пяти или шести областях Украины.
В частности, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам. Одна из них остановила производство электроэнергии.