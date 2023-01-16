Ситуация в энергосистеме останется сложной, в отдельных регионах может увеличиваться дефицит электроэнергии – Центр Разумкова

В результате последней атаки РФ больше всего пострадала энергетическая инфраструктура Фото: ДТЕК - офіційний канал / Telegram

"Действительно, будет сложно, будет дефицит мощности у нас в энергосистеме до конца отопительного сезона где-то на 25–30% в среднем. В отдельных регионах и в отдельных периодах после таких ударов этот дефицит может увеличиваться", – сказал он.

Омельченко подчеркнул, что в результате последней атаки больше всего пострадала энергетическая инфраструктура.