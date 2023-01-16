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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ситуация в энергосистеме останется сложной, в отдельных регионах может увеличиваться дефицит электроэнергии – Центр Разумкова

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В результате последней атаки РФ больше всего пострадала энергетическая инфраструктура
В результате последней атаки РФ больше всего пострадала энергетическая инфраструктура
Фото: ДТЕК - офіційний канал / Telegram

В течение всего отопительного сезона в Украине будет сохраняться дефицит мощности из-за значительных разрушений ТЭС и других энергетических объектов. Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире ТРК "Киев".

"Действительно, будет сложно, будет дефицит мощности у нас в энергосистеме до конца отопительного сезона где-то на 25–30% в среднем. В отдельных регионах и в отдельных периодах после таких ударов этот дефицит может увеличиваться", – сказал он.

Омельченко подчеркнул, что в результате последней атаки больше всего пострадала энергетическая инфраструктура.

Контекст:

В результате российской ракетной атаки 14 января были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в, по разным данным, пяти или шести областях Украины. 

В частности, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам. Одна из них остановила производство электроэнергии.

Теги: ДТЭК, электроэнергия, ТЭС, обстрелы, Центр Разумкова, Владимир Омельченко, разрушения, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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