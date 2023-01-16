Энергетики ДТЭК Ахметова за неделю вернули свет 41 тысяче семей

"За прошедшую неделю специалисты ДТЭК вернули свет 41 тысяче семей, оставшихся без электроэнергии из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях. Свет вернули в 92 населенных пункта, которые были обесточены из-за вражеских атак. К сожалению, в целом ситуация остается сложной. Во время последней атаки оккупантов на энергосистему были существенно повреждены объекты генерации. Поэтому "Укрэнерго" уменьшила лимиты потребления, в результате чего в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях все еще продолжаются экстренные отключения. Прилагаем максимум усилий для улучшения ситуации", – сообщили в компании.

Контекст:

В результате российской ракетной атаки 14 января были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, по разным данным, в пяти или шести областях Украины.

В частности, под обстрел попали сразу две тепловые электростанции компании ДТЭК, ранее уже неоднократно подвергавшиеся вражеским ударам. Одна из них остановила производство электроэнергии.

Удар 14 января стал 12-й массированной ракетной атакой РФ по инфраструктуре Украины с начала осени, еще 14 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго".

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.