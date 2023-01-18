Отключения электричества не повлияли на жизнь 4% украинцев – опрос

У 73% респондентов отключение электроэнергии в их домах происходило, как правило, более одного раза в день, к 14% – раз в день, у 7% – несколько раз в неделю, но не каждый день, у 1,5% – раз в неделю, у 2% – реже раза в неделю, у 0,5% – раз в месяц, в 1% – никогда или почти никогда.

На вопрос, сколько часов в течение последних суток перед опросом в их доме не было поставок электроэнергии, 33,5% респондентов ответили, что от 5 до 9 часов, 26% – от 2 до 4 часов, 17% – от 10 до 14 часов, 7% – от 15 до 19 часов, 2% – от 20 до 21 часа, 1% – более 22 часов, 0,8% – что в течение всех предыдущих суток. Также 4,5% ответили, что электроэнергии не было от 1 часа, но менее 2 часов, 1,5% – менее 1 часа, 6% – что электричество было все время в течение последних суток.

19% опрошенных отвечают, что отключения электроэнергии у них дома и в других местах "очень сильно" влияют на их жизнь, 24% – «довольно сильно», 35% – "умеренно", 8% – "слабо", 4% – "вообще не влияют".

Чаще всего на это влияние указывают жители крупных городов с населением в 100 тыс. или больше жителей – там 49% ответили, что эти отключения очень сильно или сильно влияют на их жизнь. Меньше на это указывают жители средних, малых городов и поселков городского типа (43%), а также сел (36%).

Также респонденты оценили действия властей и энергетических кампаний по ликвидации последствий ударов России по объектам энергетической инфраструктуры Украины и возобновлению энергоснабжения по шкале от нуля до 10, где 0 означает "крайне недовольны", а 10 — "очень довольны". Среднее значение составило 6,6 баллов. Низкий уровень удовлетворения (от 0 до 3 баллов) выразили 14% опрошенных, высокий уровень (от 7 до 10 баллов) – 55,5% опрошенных.

По такому же принципу опрошенные оценивали справедливость и обоснованность отключения электроэнергии разным потребителям, когда одним отключают чаще, а другим реже. В среднем респонденты оценивают это в 6,1 балла. Низко оценивают уровень справедливости и обоснованности отключения электроэнергии разным потребителям (от 0 до 3 баллов) 17% опрошенных, высоко (от 7 до 10 баллов) – 44% опрошенных.

Исследование проходило в конце декабря 2022 – начале января 2023 года. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской областях — только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).