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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрэнерго" ввела лимиты потребления электроэнергии на все сутки, в ряде областей были аварийные отключения

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Оккупанты с осени 2022 года наносят удары по украинской энергетической инфраструктуре
Оккупанты с осени 2022 года наносят удары по украинской энергетической инфраструктуре
Фото: depositphotos.com

В украинской энергосистеме сохраняется дефицит мощности, в ряде областей применялись аварийные отключения. Об этом сообщил пресс-центр компании "Укрэнерго" в Facebook 18 января.

"Потребление электроэнергии: прогнозируется несколько меньше, чем вчера. Этому способствует потепление. В то же время сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. Пока генерация не покрывает четверть потребления в стране", – сообщили в компании.

Причина дефицита – российские ракетные и дроновые атаки. В частности, в результате последней атаки существенно повреждено несколько энергоблоков тепловых электростанций.

"Укрэнерго" установила лимиты потребления на сутки.

"Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях Украины. Также в районе боевых действий в Харьковской и Донецкой областях есть повреждения в сетях облэнерго", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что энергосистема Украины подверглась 12 ракетным атакам оккупантов, также было 14 ударов беспилотников по энергообъектам.

"Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Также отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит", – заявили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid034WS3YgBi128kpH4PQU6rfLm9fBLYSSiG9H5EM1jwNnmYYFYx1XZ3q27Qo7Go26Z5l

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия, война России против Украины
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