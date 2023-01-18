"Укрэнерго" ввела лимиты потребления электроэнергии на все сутки, в ряде областей были аварийные отключения

"Потребление электроэнергии: прогнозируется несколько меньше, чем вчера. Этому способствует потепление. В то же время сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. Пока генерация не покрывает четверть потребления в стране", – сообщили в компании.

Причина дефицита – российские ракетные и дроновые атаки. В частности, в результате последней атаки существенно повреждено несколько энергоблоков тепловых электростанций.

"Укрэнерго" установила лимиты потребления на сутки.

"Из-за их превышения уже применены аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях Украины. Также в районе боевых действий в Харьковской и Донецкой областях есть повреждения в сетях облэнерго", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что энергосистема Украины подверглась 12 ракетным атакам оккупантов, также было 14 ударов беспилотников по энергообъектам.

"Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Также отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где наибольший дефицит", – заявили в пресс-службе.