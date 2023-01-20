Генштаб ВСУ сообщил о повышенной угрозе авиационных и ракетных ударов оккупантов по гражданским объектам Украины

За прошедшие сутки оккупанты нанесли девять ракетных и 23 авиационных удара Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

При этом под угрозой удара со стороны противника находится вся территория страны.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли девять ракетных и 23 авиационных удара. Помимо этого, враг совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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