Генштаб ВСУ сообщил о повышенной угрозе авиационных и ракетных ударов оккупантов по гражданским объектам Украины

При этом под угрозой удара со стороны противника находится вся территория страны.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли девять ракетных и 23 авиационных удара. Помимо этого, враг совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала октября 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.