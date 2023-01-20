ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ сообщил о повышенной угрозе авиационных и ракетных ударов оккупантов по гражданским объектам Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За прошедшие сутки оккупанты нанесли девять ракетных и 23 авиационных удара
За прошедшие сутки оккупанты нанесли девять ракетных и 23 авиационных удара
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

На сегодняшний день фиксируется повышенная угроза нанесения российскими оккупантами авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам Украины. Об этом 20 января в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

При этом под угрозой удара со стороны противника находится вся территория страны.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли девять ракетных и 23 авиационных удара. Помимо этого, враг совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0gimJtXxxnhUKXytpXnMGXLhSzr9MNShZqZbGHuzfVd7HVrzrxAgcSVXvqXcUUWAol

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала октября 2022 года Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, за первые восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ричи снял Денев и Малека в рекламе часов Cartier. Видео
  Ричи снял Денев и Малека в рекламе часов Cartier. Видео
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16
"Я была на репетиции топ-5". Обладательница спецпремии конкурса "Мисс Вселенная 2022" Апанасенко рассказала, почему не вошла в топ-16
Jerry Heil стала лауреатом премии Music Moves Europe Awards
Jerry Heil стала лауреатом премии Music Moves Europe Awards
"Боже, как это красиво", "Вот это растяжка!" Кошмал выложила в сеть свою тренировку по йоге
"Боже, как это красиво", "Вот это растяжка!" Кошмал выложила в сеть свою тренировку по йоге
"Он ваш брат?", "Двойник". В сети обсуждают сходство Шмыгаля с Мишелем
"Он – ваш брат?", "Двойник". В сети обсуждают сходство Шмыгаля с Мишелем
  "Давай наконец-то поженимся". Премьер Новой Зеландии Ардернт публично сделала предложение отцу своей четырехлетней дочери. Видео
  "Давай наконец-то поженимся". Премьер Новой Зеландии Ардернт публично сделала предложение отцу своей четырехлетней дочери. Видео
"Давно не виделись". Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал, как сейчас выглядит
"Давно не виделись". Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал, как сейчас выглядит
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина
"Живут отдельно", "Вы расстались?" В сети обсуждают возможный разрыв Квитковой и Добрынина
"Я так и не понял, за что впал в немилость". Демин рассказал о конфликте с Ямой
"Я так и не понял, за что впал в немилость". Демин рассказал о конфликте с Ямой
42-летняя дочь Ющенко сообщила о своей болезни
42-летняя дочь Ющенко сообщила о своей болезни
Уилл Смит перепостил ролик, в котором звучит песня на русском языке. Население страны-агрессора РФ пишет ему комментарии с благодарностями
Уилл Смит перепостил ролик, в котором звучит песня на русском языке. Население страны-агрессора РФ пишет ему комментарии с благодарностями
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
Парамедик Пташка сделала татуировки почерком своих родителей. Фото
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Кремлевский молчун нашелся", "Ярый путинодрочер". Замалчивающие войну Познер и Ярмольник засветились в США
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
"Куколка". Лопес вышла в свет в платье с микролифом, выставив бюст
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
Как приготовить дома котлету по-киевски из фарша. Рецепт
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (116926)
2
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (77859)
3
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне (56188)
4
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (54489)
5
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов (40455)
6
"Это тело такое невероятное", "Физическое совершенство". Бех-Романчук в микрошортах прошлась перед камерой (28002)
7
Как выглядит Ефросинина в реальной жизни. Видео (25759)
8
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье (20196)
 
 
 
 