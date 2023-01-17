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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Купянску, пострадал колледж – ОВА

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Около 14.30 российская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж, отметили в Харьковской ОВА
Около 14.30 российская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж, отметили в Харьковской ОВА
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупационные войска 17 января в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Оккупанты снова обстреляли город Купянск. Сегодня около 14.30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж, – написал руководитель ОВА. – По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако помещение учебного заведения почти полностью разрушено".

https://www.facebook.com/synegubov.oleg/posts/pfbid0ADZR9cLhgfeiE7P3JLsVEG8K584jYTsNzUPNZry9YFdwoCfd8jNHHv3UGgegC31zl

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, колледж, Харьковская ОГА, Купянск, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, ракета, разрушения, Олег Синегубов, российские оккупанты
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