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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне с утра обстреляли Купянск, ранены два человека – ОВА

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Россияне обстреливают приграничные населенные пункты из артиллерии, минометов и танков
Россияне обстреливают приграничные населенные пункты из артиллерии, минометов и танков
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Утром 16 января российские оккупационные войска обстреляли Купянск Харьковской области, повреждены частный дом и многоэтажка. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По уточненной информации Областного центра экстренной медицинской помощи... ранения получили два человека: 41-летний мужчина и 65-летняя женщина. Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщине помощь оказали на месте", – написал Синегубов.

По его данным, в минувшие сутки россияне обстреливали из артиллерии, минометов и танков приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждена школа, произошел пожар. Также пострадали частные жилые дома и хозяйственные постройки.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, раненые, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, Олег Синегубов
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