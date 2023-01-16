Россияне с утра обстреляли Купянск, ранены два человека – ОВА

Россияне обстреливают приграничные населенные пункты из артиллерии, минометов и танков Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"По уточненной информации Областного центра экстренной медицинской помощи... ранения получили два человека: 41-летний мужчина и 65-летняя женщина. Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщине помощь оказали на месте", – написал Синегубов.

По его данным, в минувшие сутки россияне обстреливали из артиллерии, минометов и танков приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждена школа, произошел пожар. Также пострадали частные жилые дома и хозяйственные постройки.