Россияне с утра обстреляли Купянск, ранены два человека – ОВА

"По уточненной информации Областного центра экстренной медицинской помощи... ранения получили два человека: 41-летний мужчина и 65-летняя женщина. Мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщине помощь оказали на месте", – написал Синегубов.
По его данным, в минувшие сутки россияне обстреливали из артиллерии, минометов и танков приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.
В Волчанске в результате вражеских обстрелов повреждена школа, произошел пожар. Также пострадали частные жилые дома и хозяйственные постройки.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.