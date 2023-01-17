В Харьковской области под огонь РФ попала районная больница За сутки в регионе ранено два человека – ОВА

За сутки в области никто не погиб Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

По его словам, в Купянске орудия оккупантов оккупанты повредили 2 пятиэтажных многоквартирных дома и 7 частных домов. Ранены 41-летний мужчина и женщина 65 лет.

"В Волчанске Чугуевского района от обстрелов пострадало здание Центральной районной больницы, повреждены 7 частных домов", – написа Синегубов.

Глава ОВА добавил, что в поселке Белый Колодец Волчанской общины также повреждены 3 частных дома и объект гражданской инфраструктуры.