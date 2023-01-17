В Харьковской области под огонь РФ попала районная больница За сутки в регионе ранено два человека – ОВА

По его словам, в Купянске орудия оккупантов оккупанты повредили 2 пятиэтажных многоквартирных дома и 7 частных домов. Ранены 41-летний мужчина и женщина 65 лет.
"В Волчанске Чугуевского района от обстрелов пострадало здание Центральной районной больницы, повреждены 7 частных домов", – написа Синегубов.
Глава ОВА добавил, что в поселке Белый Колодец Волчанской общины также повреждены 3 частных дома и объект гражданской инфраструктуры.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.