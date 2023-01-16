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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный удар по Днепру. В ОВА сообщили, что количество погибших увеличилось до 35, среди них двое детей

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Завалы разбирают круглосуточно
Завалы разбирают круглосуточно
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

По состоянию на утро 16 января известно о 35 погибших в результате ракетного удара российских оккупантов по многоэтажному жилому дому в Днепре. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Уже почти 40 часов продолжается спасательно-поисковая операция в Днепре. Ночью спасатели извлекли из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще несколько погибших. В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей", – написал Резниченко.

По данным главы ОВА, удалось спасти 39 человек. 75 – получили ранения, их них 14 – дети.

"Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается", – отметил Резниченко.

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе КиевДнепр и Авдеевку.

Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины. По информации Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона уничтожила 25 из 38 запущенных оккупантами ракет.

По данным украинских военных, жилой дом в Днепре попал под удар ракеты Х-22. В Воздушных силах ВСУ заявили, что не имеют огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.

В результате ракетного удара по Днепру обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По информации ГСЧС, разрушено 72 квартиры, еще более 230 – поврежденыЗавалы разбирают круглосуточно.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Днепр, спасатели, ВСУ, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты, дом
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