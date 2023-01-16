Ракетный удар по Днепру. В ОВА сообщили, что количество погибших увеличилось до 35, среди них двое детей

"Уже почти 40 часов продолжается спасательно-поисковая операция в Днепре. Ночью спасатели извлекли из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще несколько погибших. В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей", – написал Резниченко.

По данным главы ОВА, удалось спасти 39 человек. 75 – получили ранения, их них 14 – дети.

"Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается", – отметил Резниченко.