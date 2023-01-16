Ракетный удар по Днепру. В ОВА сообщили, что количество погибших увеличилось до 35, среди них двое детей

"Уже почти 40 часов продолжается спасательно-поисковая операция в Днепре. Ночью спасатели извлекли из-под завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки еще несколько погибших. В настоящее время вражеская атака унесла жизни 35 жителей дома. Среди них двое детей", – написал Резниченко.
По данным главы ОВА, удалось спасти 39 человек. 75 – получили ранения, их них 14 – дети.
"Судьба еще 35 жильцов дома неизвестна. Поиск людей под завалами продолжается", – отметил Резниченко.
14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Киев, Днепр и Авдеевку.
Во время последней массированной волны запусков российских ракет пострадала критическая инфраструктура Украины. По информации Воздушных сил ВСУ, украинская противовоздушная оборона уничтожила 25 из 38 запущенных оккупантами ракет.
По данным украинских военных, жилой дом в Днепре попал под удар ракеты Х-22. В Воздушных силах ВСУ заявили, что не имеют огневых средств, способных сбивать ракеты этого типа. Масса боевой части у таких ракет – около 950 кг.
В результате ракетного удара по Днепру обрушилась часть жилого девятиэтажного дома. По информации ГСЧС, разрушено 72 квартиры, еще более 230 – повреждены. Завалы разбирают круглосуточно.