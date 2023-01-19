В Луганской области на лечении находится более 200 раненых из числа принудительно мобилизованных жителей региона – Генштаб ВСУ

"Противник и дальше терпит значительные потери в живой силе. В частности, в Новосветловке Луганской области в местной больнице находится более 200 раненых из числа недавно принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской области", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 19 января 2023 года, составили около 118 530 военных, 3136 танков, 287 самолетов, 277 вертолетов и 17 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Статистику о раненых оккупантах Генштаб ВСУ не публикует.