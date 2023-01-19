Россияне на временно оккупированной территории Украины разрушают систему здравоохранения – Маляр

"Оккупанты на временно оккупированной территории разрушают систему здравоохранения Украины. Враг использует профильные отделения лечебных учреждений, которые не предназначены для лечения раненых, исключительно для медицинского обеспечения военнослужащих оккупационных войск", – заявила она.
Маляр отметила, что в результате этого гражданское население не имеет возможности получать необходимую специализированную медпомощь, а в отдельных населенных пунктах доступ местного населения к больницам и роддомам вообще запрещен.
"Таким образом оккупанты пытаются закрыть пробелы в медицинском обеспечении личного состава и расширить возможности военных госпиталей, развернутых на базе городских и районных лечебных учреждений", – написала замминистра.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 19 января 2023 года, составили около 118 530 военных, 3136 танков, 287 самолетов, 277 вертолетов и 17 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Статистику о раненых оккупантах Генштаб ВСУ не публикует.