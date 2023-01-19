Россияне на временно оккупированной территории Украины разрушают систему здравоохранения – Маляр

Маляр сообщила, что в отдельных населенных пунктах доступ местного населения к больницам и роддомам вообще запрещен Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Оккупанты на временно оккупированной территории разрушают систему здравоохранения Украины. Враг использует профильные отделения лечебных учреждений, которые не предназначены для лечения раненых, исключительно для медицинского обеспечения военнослужащих оккупационных войск", – заявила она.

Маляр отметила, что в результате этого гражданское население не имеет возможности получать необходимую специализированную медпомощь, а в отдельных населенных пунктах доступ местного населения к больницам и роддомам вообще запрещен.

"Таким образом оккупанты пытаются закрыть пробелы в медицинском обеспечении личного состава и расширить возможности военных госпиталей, развернутых на базе городских и районных лечебных учреждений", – написала замминистра.