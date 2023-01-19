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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне на временно оккупированной территории Украины разрушают систему здравоохранения – Маляр

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Маляр сообщила, что в отдельных населенных пунктах доступ местного населения к больницам и роддомам вообще запрещен
Маляр сообщила, что в отдельных населенных пунктах доступ местного населения к больницам и роддомам вообще запрещен
Фото: Ганна Маляр / Facebook

На временно оккупированных территориях россияне используют медучреждения для лечения раненых оккупантов. Об этом 19 января сообщила в Telegram замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Оккупанты на временно оккупированной территории разрушают систему здравоохранения Украины. Враг использует профильные отделения лечебных учреждений, которые не предназначены для лечения раненых, исключительно для медицинского обеспечения военнослужащих оккупационных войск", – заявила она.

Маляр отметила, что в результате этого гражданское население не имеет возможности получать необходимую специализированную медпомощь, а в отдельных населенных пунктах доступ местного населения к больницам и роддомам вообще запрещен.

"Таким образом оккупанты пытаются закрыть пробелы в медицинском обеспечении личного состава и расширить возможности военных госпиталей, развернутых на базе городских и районных лечебных учреждений", – написала замминистра.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 19 января 2023 года, составили около 118 530 военных3136 танков, 287 самолетов, 277 вертолетов и 17 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Статистику о раненых оккупантах Генштаб ВСУ не публикует.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оккупация, раненые, Минобороны, Анна Маляр, война России против Украины, потери армии России
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