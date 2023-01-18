"Устроили дискотеку". Мэр Мелитополя сообщил о взрывах в школе в оккупированной Михайловке, где россияне хранили боекомплекты

Взрывы в Михайловке слышны в селах вокруг Мелитополя, отметили СМИ Фото: ria-m.tv

Об этом в Telegram сообщил мэр захваченного россиянами Мелитополя (около 50 км от Михайловки) Иван Федоров.

"Оккупанты Михайловки Запорожской области прямо посреди дня устроили школьную дискотеку. Громко в захваченной рашистами местной школе, которую они превратили в склад боекомплектов, – написал Федоров. – Шумят настолько сильно и долго, что дрожат окна соседних домов".

По словам мэра Мелитополя, в сторону школы поехали "скорые".

"Уточняем информацию, сколько оккупантов уже никогда не смогут танцевать", – отметил Федоров.

Взрывы в Михайловке слышны в селах вокруг Мелитополя, написало "РИА Мелитополь".

По данным издания, "прилеты" были в школу, которую оккупанты превратили в казарму и хранили в классах боеприпасы.

"После трех-четырех мощных взрывов, в здание началась детонация. На место прилетов выехали скорые помощи… Оккупанты паникуют, но при этом просят местных жителей сохранять спокойствие", – подчеркнуло "РИА Мелитополь".