"Устроили дискотеку". Мэр Мелитополя сообщил о взрывах в школе в оккупированной Михайловке, где россияне хранили боекомплекты

Об этом в Telegram сообщил мэр захваченного россиянами Мелитополя (около 50 км от Михайловки) Иван Федоров.
"Оккупанты Михайловки Запорожской области прямо посреди дня устроили школьную дискотеку. Громко в захваченной рашистами местной школе, которую они превратили в склад боекомплектов, – написал Федоров. – Шумят настолько сильно и долго, что дрожат окна соседних домов".
По словам мэра Мелитополя, в сторону школы поехали "скорые".
"Уточняем информацию, сколько оккупантов уже никогда не смогут танцевать", – отметил Федоров.
Взрывы в Михайловке слышны в селах вокруг Мелитополя, написало "РИА Мелитополь".
По данным издания, "прилеты" были в школу, которую оккупанты превратили в казарму и хранили в классах боеприпасы.
"После трех-четырех мощных взрывов, в здание началась детонация. На место прилетов выехали скорые помощи… Оккупанты паникуют, но при этом просят местных жителей сохранять спокойствие", – подчеркнуло "РИА Мелитополь".
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Россияне повторяют в Запорожской области "донецкий сценарий" – обстреливают людные места и в пропагандистских СМИ обвиняют в этом Украину, отметил Федоров 16 января.