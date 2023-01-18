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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Устроили дискотеку". Мэр Мелитополя сообщил о взрывах в школе в оккупированной Михайловке, где россияне хранили боекомплекты

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Взрывы в Михайловке слышны в селах вокруг Мелитополя, отметили СМИ
Взрывы в Михайловке слышны в селах вокруг Мелитополя, отметили СМИ
Фото: ria-m.tv

Во временно оккупированной Михайловки Запорожской области в школе 18 января прогремели взрывы.

Об этом в Telegram сообщил мэр захваченного россиянами Мелитополя (около 50 км от Михайловки) Иван Федоров.

"Оккупанты Михайловки Запорожской области прямо посреди дня устроили школьную дискотеку. Громко в захваченной рашистами местной школе, которую они превратили в склад боекомплектов, – написал Федоров. – Шумят настолько сильно и долго, что дрожат окна соседних домов".

По словам мэра Мелитополя, в сторону школы поехали "скорые".

"Уточняем информацию, сколько оккупантов уже никогда не смогут танцевать", – отметил Федоров.

Взрывы в Михайловке слышны в селах вокруг Мелитополя, написало "РИА Мелитополь".

По данным издания, "прилеты" были в школу, которую оккупанты превратили в казарму и хранили в классах боеприпасы.

"После трех-четырех мощных взрывов, в здание началась детонация. На место прилетов выехали скорые помощи… Оккупанты паникуют, но при этом просят местных жителей сохранять спокойствие", – подчеркнуло "РИА Мелитополь".

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Россияне повторяют в Запорожской области "донецкий сценарий" – обстреливают людные места и в пропагандистских СМИ обвиняют в этом Украину, отметил Федоров 16 января.

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, боеприпасы, Михайловка, война России против Украины, школы, взрывы, паника, потери армии России, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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