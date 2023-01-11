Морги в Мелитополе и Токмаке переполнены телами оккупантов – Федоров

Федоров подчеркнул, что после захвата города оккупанты превратили Мелитополь в логистический центр для перебрасывания военных и вооружения на фронт. Теперь город стал хабом для убитых россиян и уничтоженной техники, которых свозят со всех сторон, отметил он.

Федоров отметил, что недавно в город привезли целую фуру тех оккупантов и заняли ими весь городской морг. Он добавил, что в городе распространяют рекламу похоронного бюро по отправке тел в Россию.

"Похожая ситуация и в Токмаке, морг переполнен российскими "200-ми". В магазинах они (российские военные. – "ГОРДОН") просто говорят о том, что их привозят на запорожскую линию фронта как пушечное мясо, бросают на Васильевку, и они понимают, что им недолго там осталось", – сказал он.

В селе Большая Белозерка под морг переоборудовали захваченную школу, а экскаватор местной агрофирмы используют для рытья братских могил для оккупантов, добавил Федоров.

Также он сообщил, что после взрывов в Мелитополе с 7-го на 8 января оккупанты вывозили лафеты сгоревшей военной техники в сторону Крыма, а по дороге к полуострову сделали кладбище такой техники.