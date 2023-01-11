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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Морги в Мелитополе и Токмаке переполнены телами оккупантов – Федоров

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Федоров: Оккупанты массово свозят тела своих погибших в Мелитополь
Федоров: Оккупанты массово свозят тела своих погибших в Мелитополь
Скриншот: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров рассказал в эфире национального телемарафона о последствиях ликвидации оккупантов на запорожском направлении. Видео он опубликовал в Telegram 11 января.

Федоров подчеркнул, что после захвата города оккупанты превратили Мелитополь в логистический центр для перебрасывания военных и вооружения на фронт. Теперь город стал хабом для убитых россиян и уничтоженной техники, которых свозят со всех сторон, отметил он.

Федоров отметил, что недавно в город привезли целую фуру тех оккупантов и заняли ими весь городской морг. Он добавил, что в городе распространяют рекламу похоронного бюро по отправке тел в Россию.

"Похожая ситуация и в Токмаке, морг переполнен российскими "200-ми". В магазинах они (российские военные. – "ГОРДОН") просто говорят о том, что их привозят на запорожскую линию фронта как пушечное мясо, бросают на Васильевку, и они понимают, что им недолго там осталось", – сказал он.

В селе Большая Белозерка под морг переоборудовали захваченную школу, а экскаватор местной агрофирмы используют для рытья братских могил для оккупантов, добавил Федоров.

Также он сообщил, что после взрывов в Мелитополе с 7-го на 8 января оккупанты вывозили лафеты сгоревшей военной техники в сторону Крыма, а по дороге к полуострову сделали кладбище такой техники.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, погибшие российские военные, российские оккупанты, Иван Федоров
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